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        Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de: İşbirliğimiz güçlenecek

        Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de: İşbirliğimiz güçlenecek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'ye düzenlediği diplomatik ziyaretin ardından Güney Kore lideri Lee Jae Myung ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. İki ülkenin de küresel barışa bağlı olduğunu belirten Erdoğan, Güney Kore ve Türkiye arasında enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini güçlendireceklerini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 12:13 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de: İşbirliğimiz güçlenecek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'ye düzenlediği diplomatik ziyaretin ardından Güney Kore lideri Lee Jae Myung ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

        Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        İki ülke arasında çok güçlü bağlar var. Özellikle enerji ve savunma sanayi konusunda işbirliğini güçlendiriyoruz. Teknoloji alanında işbirliğine önem veriyoruz.

        Özellikle batarya konusundaki işbirliğine büyük önem veriyoruz. Sayın cumhurbaşkanıyla görüşmemde Fırtına Obüsleri ve Altay Tankı gibi materyallerde işbirliğinin artırılması gerektiğini teyit ettik.

        Kore Yarımadası'nda kalıcı barış ve istikrarın tesisini amaçlayan diyalog yöntemini destekliyoruz.

        Küresel barışa destek veren iki ülkeyiz. İşbirliğimizi daha da ileri taşıyacağız."

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        Güney Kore lideri Lee de Türkiye ile nükleer santral finansmanında işbirliği mutabakat zaptını imzaladıklarını açıkladı.

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        #son dakika
        #Erdoğan
        #güney kore
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