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        Haberler Ekonomi Otomobil Bakan Bolat'tan Volkswagen açıklaması

        Bakan Bolat'tan Volkswagen açıklaması

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Volkswagen yatırımı konusunda ümitliyiz, şirketin yetkilileri gelirse görüşürüz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 11:31 Güncelleme:
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        Bakan Bolat'tan Volkswagen açıklaması

        Doğuş Otomotiv, 30 Ekim'de Volkswagen Binek Marka otomobillerinin Türkiye'de üretilebilmesi seçeneklerinin değerlendirilmesine ilişkin Volkswagen Grup şirketleriyle niyet mektubu imzalandığını açıklamıştı.

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Bolat, "Volkswagen yatırımı konusunda ümitliyiz, şirketin yetkilileri gelirse görüşürüz" dedi.

        DOĞUŞ OTOMOTİV'İN KAP AÇIKLAMASI

        Doğuş Otomotiv, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada, Volkswagen Binek Marka otomobillerinin Türkiye'de üretilebilmesi seçeneklerinin değerlendirilmesine ilişkin Volkswagen Grup şirketleriyle niyet mektubu imzalandığını bildirdi.

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        Açıklamada, iki taraf arasında gerçekleştirilecek yeni iş birliğiyle Türkiye pazarına katma değerli ve yeni teknolojilere uygun ürünler sunulmasının, Türkiye otomotiv sektörünün gelişimine katkı sağlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

        KAP açıklamasında, olası üretimin ne zaman başlayacağına veya üretim planının kapsamına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.

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