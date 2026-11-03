Bakan Bolat'tan Volkswagen açıklaması

Doğuş Otomotiv, 30 Ekim'de Volkswagen Binek Marka otomobillerinin Türkiye'de üretilebilmesi seçeneklerinin değerlendirilmesine ilişkin Volkswagen Grup şirketleriyle niyet mektubu imzalandığını açıklamıştı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Bolat, "Volkswagen yatırımı konusunda ümitliyiz, şirketin yetkilileri gelirse görüşürüz" dedi.

DOĞUŞ OTOMOTİV'İN KAP AÇIKLAMASI

Doğuş Otomotiv, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada, Volkswagen Binek Marka otomobillerinin Türkiye'de üretilebilmesi seçeneklerinin değerlendirilmesine ilişkin Volkswagen Grup şirketleriyle niyet mektubu imzalandığını bildirdi.

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Açıklamada, iki taraf arasında gerçekleştirilecek yeni iş birliğiyle Türkiye pazarına katma değerli ve yeni teknolojilere uygun ürünler sunulmasının, Türkiye otomotiv sektörünün gelişimine katkı sağlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

KAP açıklamasında, olası üretimin ne zaman başlayacağına veya üretim planının kapsamına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.