Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2026 dönemine ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre TÜFE, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,58 artarken yıllık bazda yüzde 29,77 yükseldi. Enflasyon, yılın aralık ayına göre yüzde 27,52, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,23 artış gösterdi.

Eylül ayında TÜFE aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73 artış göstermişti.

Ekim ayında aylık enflasyondaki yükselişe en büyük katkı gıda ve alkolsüz içecekler grubundan geldi. Bu grupta fiyatlar aylık yüzde 3,50 artarken genel enflasyona katkısı 0,84 puan oldu.

Ulaştırma grubunda fiyatlar yüzde 2,02 artış gösterirken bu grubun aylık enflasyona katkısı 0,36 puan olarak hesaplandı. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunda ise aylık artış yüzde 2,84, enflasyona katkı 0,34 puan oldu.

REKLAM

EN YÜKSEK KATKI GIDADAN

Yıllık bazda en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubundaki fiyat artışları gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,73, ulaştırmada yüzde 36,39 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 40,24 olarak gerçekleşti.

Yıllık enflasyona katkılar incelendiğinde ise gıda ve alkolsüz içecekler 6,81 puanla ilk sırada yer aldı. Ulaştırma grubunun katkısı 6,10 puan, konut grubunun katkısı ise 4,71 puan oldu.

Böylece yıllık enflasyona en yüksek katkıyı gıda grubu sağlarken, konut grubundaki fiyat artışı yüzde 40,24 ile söz konusu üç ana harcama grubu arasında en yüksek oran olarak kaydedildi.

REKLAM

TÜFE kapsamında izlenen 174 alt harcama sınıfının 2026 yılı Ekim ayı itibarıyla 134'ünde fiyat artışı gerçekleşti. Bu dönemde 29 alt harcama sınıfının endeksinde düşüş görülürken 11 alt sınıfta değişim olmadı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YILLIK YÜZDE 28,46

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içecekler ve tütün ile altın hariç tutularak hesaplanan özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B), ekim ayında aylık yüzde 2 arttı.

B göstergesinde yıllık artış yüzde 28,46 olurken, yılın aralık ayına göre artış yüzde 25,87, on iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 30,45 olarak gerçekleşti.

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler, tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE'yi gösteren C endeksindeki yıllık artış ise yüzde 28,28 oldu.

EKİM AYININ ZAM ŞAMPİYONLARI

TÜİK'in tüketici fiyat endeksi alt harcama grupları verilerine göre, ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün ve hizmet yeşil yapraklı veya saplı sebzeler oldu. Bu grupta fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 71,79 yükseldi.

Aylık bazda en fazla fiyat artışı yaşanan diğer ürün ve hizmetler şöyle sıralandı:

Ürün / Hizmet Aylık değişim (%) Yeşil yapraklı veya saplı sebzeler 71,79 Diğer taze meyveler 27,82 Domates, biber, salatalık ve kabak gibi sebzeler 26,77 Kömür ve kömür briketi 20,23 Kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar 18,01 Kadın ve kız çocuk giysileri 16,06 Erkek ve erkek çocuk giysileri 12,07 Bebek ve çocuk ayakkabıları 11,79 Bebek giysileri 10,87 Yakacak odun ve peletler 10,15

Listede sebze ve meyve fiyatlarındaki artış dikkat çekti. Özellikle yeşil yapraklı sebzelerdeki yüzde 71,79'luk artış, ekim ayının açık ara en yüksek fiyat artışı olarak kayıtlara geçti.

EKİM AYINDA FİYATI EN ÇOK DÜŞENLER

Ekim ayında fiyatı en fazla gerileyen ürün ve hizmet ise yüzde 20,90 düşüşle hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı oldu.

Fiyatı en fazla düşen diğer ürün ve hizmetler şöyle: