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        Haberler Magazin Mehmet Günsür'den eşiyle ilgili olumsuz yorumlara yanıt

        Mehmet Günsür'den eşiyle ilgili olumsuz yorumlara yanıt

        Geçtiğimiz günlerde eşi Katerina Mongio ile ilgili sosyal medyada yapılan olumsuz yorumlar hakkında konuşan Mehmet Günsür, "Yorumlar umurumda değil. İsteyen istediğini de söyleyebilir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 08:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Eşiyle ilgili olumsuz yorumlara yanıt verdi

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mehmet Günsür, Kuruçeşme'de katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı.

        Geçtiğimiz günlerde 63’üncü Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne İtalyan eşi Katerina Mongio ile katılan oyuncu, sosyal medyada eşiyle ilgili yapılan olumsuz yorumlar hakkında konuştu. Mehmet Günsür, "Yorumlar umurumda değil. İsteyen istediğini de söyleyebilir" dedi.

        Ayrıca törende 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görülen Günsür, "Çok keyifli, bu işi ödül almak için yapmıyoruz ama sevmeden de yapılacak bir iş değil bu. Tutku ve emek istiyor. Bu şekilde de layık görülmek iyi bir şey" ifadelerini kullandı.

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        Öte yandan yaşamını uzun süredir İtalya'da sürdüren 51 yaşındaki oyuncu, Türkiye'yi özleyip özlemediği sorusuna ise "Ben şanslıyım, oradayken burayı özlüyorum. Buradayken de orayı özlüyorum. Ne mutlu gidip gelebiliyorum" yanıtını verdi.

        Mehmet Günsür, film yönetmeni eşi Katerina Mongio ile 2006 yılında hayatını birleştirmişti. Uzun süredir İtalya'da yaşayan çiftin; Ali, Maya ve Chloe adında üç çocuğu bulunuyor.

        Temmuz ayında evliliklerinin 20'nci yılını kutlayan Mehmet Günsür, eşine olan aşkını "Onu bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Onunla her gün 10 kez evlenebilirim" sözleriyle ifade etmişti.

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        #Mehmet Günsür
        #oyuncu
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