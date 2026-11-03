Diyarbakır'da iki araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
Diyarbakır'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 12 kişi yaralandı
Giriş: 03 Kasım 2026 - 01:14 Güncelleme:
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde tüp yüklü kamyon ile hafif ticari araç, Diyarbakır-Mardin karayolunun Oğlaklı Kavşağı mevkisinde çarpıştı.
2 KİŞİ ÖLDÜ, 12 KİŞİ YARALANDI
AA'nın haberine göre, feci kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Ölenlerin cenazeleri ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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