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        Haberler Gündem Güncel Sarıgül soruşturması: 10 şüpheli adliyede

        Sarıgül soruşturması: 10 şüpheli adliyede

        Sarıgül ailesine yönelik "kara para aklama" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 10:50 Güncelleme:
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        Sarıgül soruşturması: 10 şüpheli adliyede

        Sarıgül ailesine yönelik "kara para aklama" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.

        İHA'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para soruşturmasında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonların ikinci dalgasında şüphelilerden 10'u gözaltına alınmıştı.

        Hakkında gözaltı kararı bulunan Orhan Yıldırım'ın ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında Metin Mevlüt Sarıgül de bulunuyordu.

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        Yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Zanlıların bu sabah soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adalet Sarayına sevk edildiği aktarıldı.

        SORUŞTURMANIN İLK AYAĞI

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ‘yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı’ iddialarına ilişkin Emir ve Ömer Sarıgül’ün de aralarında olduğu 22 kişi tutuklanmıştı.

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