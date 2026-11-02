Killa Hakan, yoğun bakıma kaldırıldı

'Killa Hakan' adıyla tanınan rapçi Hakan Durmuş'tan sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınan 53 yaşındaki sanatçının sosyal medya hesabından yapılan resmi açıklamada, durumun hassasiyetine dikkat çekilerek asılsız haberlere inanılmaması ve duaların eksik edilmemesi rica edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Killa Hakan’ın sağlık durumunu merak edenler için kısa bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. Killa Hakan, yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle şu anda yoğun bakımda tedavi görmektedir.

REKLAM

"DUALARIMIZI EKSİK ETMEYELİM"

Bu hassas süreçte kendisinin ve ailesinin özel hayatına saygı gösterilmesini, doğrulanmamış bilgi ve asılsız haberlerin paylaşılmamasını önemle rica ediyoruz. Sağlık durumuyla ilgili yeni ve doğrulanmış bir gelişme olduğu takdirde sizleri bilgilendireceğiz. Hepinizin merak ve endişesini anlıyoruz. Bu süreçte kendisinden ve ailesinden dualarımızı, iyi dileklerimizi eksik etmeyelim.