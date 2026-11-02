Donald Trump: İran'la anlaşma olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a dair açıklamasında "Onlar bir anlaşma yapmak istiyor ve bu gerçekleşebilir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, petrol fiyatlarına dair konuşan Trump, "Bugün petrol on dolar düştü, bu tarihteki en büyük petrol fiyatı düşüşü. Bir gün içinde petrol hiç bu kadar düşmemişti. Çok daha fazla düşecek çünkü İran konusunda kazanıyoruz. Kolayca kazanıyoruz." dedi.

Kongre ara seçimlerine değinen Trump, "Bildiğiniz üzere bu ara seçimlerden önceki son gün. Bence hayatımızdaki en önemli ara seçim. Demokrat Parti, Amerikan tarihindeki en aşırı ve tehlikeli aday listesinden oluşan bir kadroyu aday gösterdi. Bunlar şimdiye kadarki en tehlikeli adaylar." diye konuştu.

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de İran'la müzakerelere dair açıklamada bulundu. Vance, "Bazı ilerlemeler kaydettik, daha fazla ilerleme kaydedip kaydedemeyeceğimizi göreceğiz. Saldırıların yeniden başlatılmasına ilişkin bir son tarih belirlemedik." ifadelerini kullandı.

İran'dan açıklama

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, “Hürmüz Boğazı’nın açılmasının İran’ın şartlarının kabul edilmesine bağlı” olduğunu belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi, Hürmüz Boğazı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katar ve Pakistan arabuluculuğuyla yoğun bir istişare trafiği yürüttüklerini vurgulayan Erakçi, “Şartlarımızı ve planlarımızı sunduk. Her şey ABD’nin siyasi aklına bağlı. Eğer samimi olarak diplomasiyi tercih ederlerse biz hazırız ama askeri operasyon niyetindelerse geçmiş dönemdekinden daha ağır ve daha acı bir karşılık görecekler. Hürmüz Boğazı’nın açılması İran’ın şartlarının kabul edilmesine bağlı.” ifadelerini kullandı.

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Erakçi, Hürmüz Boğazı’nın açılmasına yönelik öne sürülen şartların oldukça açık ve şeffaf olduğunu savunarak söz konusu şartların kabul edilmesi ve boğazın açılması ile birlikte müzakerelerin yeniden başlayacağını ancak farklı bir durum yaşandığı takdirde ülkesinin boyun eğmeyeceğini dile getirdi.

*Fotoğraf: AP