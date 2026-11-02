Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefat haberi Zorlu Holding tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu
Giriş: 02 Kasım 2026 - 23:27 Güncelleme:
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 82 yaşındaki iş insanının vefatı, Zorlu Holding tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.
ZORLU HOLDİNG'DEN VEFAT AÇIKLAMASI
Zorlu Holding, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Zorlu'yu bugün, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz."
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