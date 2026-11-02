İstanbul'da başlayan sağanak yayalara ve sürücülere zor anlar yaşattı

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak gece saatlerinde etkisini sürdürerek kent genelinde etkisini gösterdi.

Kısa sürede şiddetini artıran yağış, cadde ve sokaklarda vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dışarıda bulunanlar yağmurdan korunmak için şemsiyelerini açarken, hazırlıksız yakalananlar çevredeki kapalı alanlara sığındı.

YOLLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Sağanak nedeniyle kaldırımlarda yürüyen yayalar zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın etkili olduğu bazı noktalarda yollarda su birikintileri oluştu.

Su birikintilerinin bulunduğu güzergahlarda sürücüler hızlarını düşürerek kontrollü ilerlemek zorunda kaldı. Sağanak nedeniyle kentte trafikte de yavaşlama yaşandı.

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TAKSİ ÇUKURA DÜŞTÜ

Esenyurt'ta sağanak nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Bu sırada seyir halindeki taksi, çöken bölümde oluşan çukura girdi. Mahsur kalan taksi, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

VALİLİKTEN METEOROLOJİ UYARISI: SEL VE SU BASKININA DİKKAT!

İstanbul Valiliği şu uyarıyı paylaştı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; İlimizde, meteoroloji radarından alınan verilere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur.