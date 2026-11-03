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        Haberler Gündem 3. Sayfa Peş peşe can verdiler... İki kuzenin trajik sonu

        Peş peşe can verdiler... İki kuzenin trajik sonu

        Aksaray'da, otomobilin takla attığı kazada iki kuzen hayattan koptu. 24 yaşındaki Selman Eroğlu, olay yerinde, aynı yaştaki otomobili kullanan kuzeni Ömer Eroğlu ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 07:39 Güncelleme:
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        Peş peşe can verdiler... İki kuzenin trajik sonu

        Aksaray'da yürek yakan kaza, önceki gün saat 07.00 sıralarında Akin köyü yolunun 1’inci kilometresinde meydana geldi.

        OTOMOBİL TAKLA ATTI

        Kaporta ustası olan Ömer Eroğlu'nun (24) kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı.

        ARAÇTAN FIRLAYIP YARALANDILAR

        DHA'daki habere göre kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Ömer Eroğlu ve halasının oğlu Gültepe köyünde imamlık yapan Selman Eroğlu (24), araçtan fırlayıp yaralandı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Selman Eroğlu, sağlık görevlilerinin yaptığı müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        İKİNCİ ACI HABER GELDİ

        Ömer Eroğlu ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Eroğlu da kurtarılamadı.

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        Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

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