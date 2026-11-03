Aksaray'da yürek yakan kaza, önceki gün saat 07.00 sıralarında Akin köyü yolunun 1’inci kilometresinde meydana geldi.

OTOMOBİL TAKLA ATTI

Kaporta ustası olan Ömer Eroğlu'nun (24) kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı.

ARAÇTAN FIRLAYIP YARALANDILAR

DHA'daki habere göre kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Ömer Eroğlu ve halasının oğlu Gültepe köyünde imamlık yapan Selman Eroğlu (24), araçtan fırlayıp yaralandı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Selman Eroğlu, sağlık görevlilerinin yaptığı müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İKİNCİ ACI HABER GELDİ

Ömer Eroğlu ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Eroğlu da kurtarılamadı.

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Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.