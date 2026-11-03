Trump: Demokratlar Temsilciler Meclisi'ni, Senato'yu ve başkanlığı kazanırsa ülkemiz yok olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, "Demokratlar Temsilciler Meclisi'ni, Senato'yu ve 2028'de başkanlığı kazanırsa ülkemiz tamamen yok olabilir." dedi.

Trump, The New York Post gazetesinin yazarı Miranda Devine tarafından hazırlanan podcast programı Pod Force One'da yarın gerçekleştirilecek ara seçimlere dair değerlendirmelerde bulundu.

Erkeklerin kadın sporlarında yer alması, sınırların tamamen açılması, yüksek vergiler ve ekonomideki vaatleriyle Demokrat Parti'nin seçimleri kazanması halinde ülkenin telafisi imkansız bir yıkıma sürükleneceğini iddia eden Trump, "Tüm bu politikalara sahipken seçilmenizin tek yolu, hile yapmaktır. Eğer Demokratlar Temsilciler Meclisini, Senatoyu ve 2028'de başkanlığı kazanırsa ülkemiz tamamen yok olabilir." diye konuştu.

REKLAM

"DEMOKRATLARIN TEK KAZANMA YOLU HİLE YAPMAK"

Seçim anketlerinin gerçeği yansıtmadığını ve anketlerin hileli olduğunu düşündüğünü vurgulayan Trump, birçok anket şirketinin büyük çekler alıp sahaya eleman bile göndermediğine inandığını söyledi.

Başkan Trump, miting alanlarındaki coşkuya dikkati çekerek, "Cumhuriyetçilerle anket yapmıyor olabilirler ama bence gayet iyi bir sonuç alacağız. Bunu mitinglere dayanarak söylüyorum, sahadaki kalabalıklar ve ilgi her zamankinden daha büyük." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Demokratların iktidara gelmesi durumunda Yüksek Mahkeme üye sayısını 23'e çıkaracağını, Anayasa'nın silah taşıma hakkını düzenleyen 2. maddesini kaldıracağını, Puerto Rico ve Washington D.C.'yi eyalet yaparak Cumhuriyetçilerin başkan seçilmesini imkansız hale getireceğini öne sürdü.

REKLAM

"MECLİS KAYBEDİLİRSE 'BAY VETO' OLURUM"

Kongre'deki çoğunluğun Demokratlara geçmesi halinde pes etmeyeceğine, Başkanlık yetkilerini sonuna kadar kullanıp yasama sürecini tıkayacağına işaret eden Trump, "Kazanacağımıza inanıyorum ancak kazanamazsak her şeyi veto ederim. Sürekli veto hakkımı kullanırım. Herhalde 'Bay Veto' haline gelirim. Ardından bir noktada anlaşmalar yapmaya başlarız." dedi.

Trump, siyasetteki son dönemini yaşadığını ve zaman zaman nostaljik hissettiğini dile getirerek, ABD Anayasası'ndaki iki dönem sınırlaması olmasaydı yeniden aday olmak isteyeceğini belirtti.

ABD Başkanı, "Fırsatım olsaydı yeniden aday olmayı çok isterdim ancak Anayasa'nın metni son derece kesin. Geçen gün yayımlanan bir ankette herkesi açık ara farkla yeniyordum. Yarışmayı çok isterdim ama sorun değil." diye konuştu.

REKLAM

Görevi bıraktıktan sonra yerine kimin geçeceği konusunda Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio gibi isimlerin güçlü seçenekler olduğu yorumunu yapan Trump, kendisinden sonra ülkeyi harika yönetecek birinin gelmesi gerektiğini kaydetti.

"GEREKİRSE HERKESE ÖZEL AF ÇIKARIRIM"

Demokratların seçim sonrasında kendisini, ailesini, kabinesini ve Elon Musk gibi destekçilerini soruşturmalarla hedef alacağı yönündeki iddiaları değerlendiren Trump, ekibini korumak için eski Başkan Joe Biden döneminde olduğu gibi af yetkisini kullanmaktan çekinmeyeceğini aktardı.

Trump, ekonomideki son gelişmelere değinerek, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla artışının sürdüğünü, tüketici güveninin arttığını ve benzin fiyatlarını 2 doların altına düşürme vaadini yerine getireceğini kaydetti.