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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay'da baba ve kızı evde ölü bulundu

        Hatay'da baba ve kızı evde ölü bulundu

        Hatay'da evden gelen kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir süredir kendilerinden haber alınamayan baba ile kızının cansız bedenlerini buldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 05:49 Güncelleme:
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        Baba ve kızı evde ölü bulundu

        Olay, dün akşam saatlerinde Antakya ilçesi Sofular Mahallesi Gümüşlü Sokak'ta meydana geldi. Bir evden yayılan yoğun kötü koku ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

        İtfaiye erlerinin desteğiyle eve giren polis ve sağlık ekipleri, bir süredir kendilerinden haber alınamayan Mustafa Kural (54) ile kızı Havva Büşra Kural'ın (18) cansız bedenleriyle karşılaştı.

        DHA'nın haberine göre, baba ve kızının cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Baba ve kızının ölüm nedenleri, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından kesinlik kazanacak.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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