1944 yılında Denizli’nin Babadağ ilçesinde dokumacı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ahmet Nazif Zorlu, çocuk yaşlarda evdeki tezgahın başında çalışarak tekstille tanıştı. Genç yaşta ağabeyi Zeki Zorlu ile birlikte Trabzon’da açtıkları ilk mağazayla ticarete atılan Zorlu, faaliyetlerini kısa süre içinde İstanbul ve Bursa’ya taşıdı. 1976 yılında Bursa’da kurdukları Korteks ile büyük ölçekli üretime geçen kardeşler, TAÇ markasıyla ev tekstili sektöründe Türkiye’nin önde gelen isimleri arasına girerek uluslararası pazarlara açıldı. 1990’lı yıllarda Vestel’i bünyesine katan Zorlu, şirketi kısa sürede büyüterek Avrupa’nın en büyük elektronik ve beyaz eşya üreticilerinden biri haline getirdi. Manisa’da büyük bir üretim üssü kurdu. Zorlu Holding bünyesinde tekstil ve elektroniğin yanı sıra Zorlu Enerji aracılığıyla yenilenebilir enerjiye ve gayrimenkul sektörüne yatırımlar yapıldı. İstanbul’daki Zorlu Center ve bünyesinde yer alan Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM), bu dönemin en bilinen projeleri arasında yer aldı. 1999 yılında kurulan Mehmet Zorlu Vakfı aracılığıyla eğitime destek verildi, öğrencilere burs sağlandı ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde okullar inşa edildi. Bir süredir kanser tedavisi gören Ahmet Nazif Zorlu, cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı.
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, 82 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Zorlu Holding, iş insanının vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
Zorlu'nun bir süredir kanser tedavisi gördüğü biliniyordu.
Şirketten yapılan açıklamada "Kendisini daima saygı, minnet ve özlemle anacağız" ifadelerine yer verildi.
Zorlu'nun cenazesi, 4 Kasım Çarşamba günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
TAZİYE MESAJLARI
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndaki (TOGG) sosyal medya hesabından, "Ülkemizin sanayi ve üretim alanındaki gelişimine uzun yıllar önemli katkılar sunan, Togg’un kuruluş vizyonunu paylaşan ve hayata geçirilmesinde önemli rol üstlenen kurucu ortağımız, değerli iş insanı Ahmet Nazif ZORLU’yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin ve Zorlu Holding camiasının acısını paylaşıyor, kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz" paylaşımında bulundu.
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) sosyal medyada yayımladığı mesajda, "Tekstil sektörünün duayen isimlerinden, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; değerli ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz. Sektörümüzün başı sağolsun" paylaşımında bulundu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de taziye mesajında kayıptan dolayı üzüntü duyduğunu söyledi ve Zorlu ailesine başsağlığında bulundu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden çok üzgün olduğunu belirterek, "Dostum, Togg’da birlikte yola çıktığımız "babayiğit", Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu’nun vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "Ülkemizin sanayide ve ihracatta gelişmesine bir ömür boyu önemli katkılar sağlayan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim" dedi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Trabzon şehrine duyduğu bağlılık, şehrimize kazandırdığı değerler ve Trabzonspor'umuza uzun yıllar boyunca verdiği desteklerle camiamızda özel bir yere sahip olan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz."