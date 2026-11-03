Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, 82 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Zorlu Holding, iş insanının vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Zorlu'nun bir süredir kanser tedavisi gördüğü biliniyordu.

Şirketten yapılan açıklamada "Kendisini daima saygı, minnet ve özlemle anacağız" ifadelerine yer verildi.

Zorlu'nun cenazesi, 4 Kasım Çarşamba günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

TAZİYE MESAJLARI

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndaki (TOGG) sosyal medya hesabından, "Ülkemizin sanayi ve üretim alanındaki gelişimine uzun yıllar önemli katkılar sunan, Togg’un kuruluş vizyonunu paylaşan ve hayata geçirilmesinde önemli rol üstlenen kurucu ortağımız, değerli iş insanı Ahmet Nazif ZORLU’yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin ve Zorlu Holding camiasının acısını paylaşıyor, kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz" paylaşımında bulundu.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) sosyal medyada yayımladığı mesajda, "Tekstil sektörünün duayen isimlerinden, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; değerli ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz. Sektörümüzün başı sağolsun" paylaşımında bulundu.

REKLAM

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de taziye mesajında kayıptan dolayı üzüntü duyduğunu söyledi ve Zorlu ailesine başsağlığında bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden çok üzgün olduğunu belirterek, "Dostum, Togg’da birlikte yola çıktığımız "babayiğit", Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu’nun vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "Ülkemizin sanayide ve ihracatta gelişmesine bir ömür boyu önemli katkılar sağlayan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim" dedi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Trabzon şehrine duyduğu bağlılık, şehrimize kazandırdığı değerler ve Trabzonspor'umuza uzun yıllar boyunca verdiği desteklerle camiamızda özel bir yere sahip olan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz."