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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Yarım kalan işini tamamlayacak" Bir kadının feryadı!

        "Yarım kalan işini tamamlayacak" Bir kadının feryadı!

        Adana'da, boşandığı eşi 34 yaşındaki Ali Kaplan tarafından çocuklarının gözü önünde silahla vurulan 33 yaşındaki Dilan Öztürk, "Serbest kalırsa yarım kalan işini tamamlayacak. Ben çocuklarımla birlikte huzur ve güven içerisinde yaşamak istiyorum" dedi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 08:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Yarım kalan işini tamamlayacak" Bir kadının feryadı!

        Adana’da, yaşayan biyolog Dilan Öztürk (33), 3 yıl önce boşandığı Ali Kaplan tarafından 26 Mart'ta çocuklarının gözü önünde tabancayla bacağından vuruldu.

        ESKİ EŞİ BİR ANDA KARŞISINA ÇIKTI

        ANKA'daki habere göre Dilan Öztürk, saldırıya ilişkin davaya kısa süre kala saldırının yaşandığı yerde olayı anlattı.

        Dilan Öztürk, eski eşinin önce kendisini telefonla aradığını, ardından çocukları okula götürmek için 2 çocuğuyla evden ayrıldığında karşılarına çıktığını ifade etti.

        "2 KURŞUN SIKTI SİLAH TUTUKLUK YAPTI"

        Bu sırada çocuklarını güvenli alanda tutmaya çalıştığını belirten Öztürk, şunları kaydetti: "İlk kurşunu sıktı, ne olduğunu anlayamadan bir tane daha sıktı. Komşum kendini siper etti ve silah tutukluk yaptı.

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        "SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DİYE BAĞIRIYORDU"

        Doldur boşalt yaparak kurşunları tekrar silahın ağzına getirmeye çalışıyordu. 'Seni öldüreceğim' diye bir ibarede bulundu. Silahın tutukluk yapması, insanların bağırması, çocukların çığlıkları ve polis seslerinin yaklaşmasıyla eylemini gerçekleştiremedi.

        "ARABAYLA ÜZERİMDEN GEÇMEYE ÇALIŞTI"

        İnsanlar beni yerde yattığım için duvarın kenarına çektiler. Arabayı üzerimize kırarak, üzerimizden geçmeye çalıştı. Bu zanlı sadece benim değil, diğer insanların da canına kastetti."

        "SERBEST KALIRSA..."

        Saldırganın serbest kalması halinde yeniden saldırabileceğinden endişe duyduğunu belirten Dilan Öztürk, “Serbest kalırsa yarım kalan işini tamamlayacağını düşünüyorum. Ben çocuklarımla birlikte huzur ve güven içerisinde yaşamak istiyorum. Tek gayem bu. Adaletten beklentim, hakkın yerini bulması ve gereken cezayı almasıdır” dedi.

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        32 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırgan Ali Kaplan hakkında "boşandığı eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 21, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan 4 ve "silahla tehdit" suçundan 7 olmak üzere toplam 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

        Sanık hakkındaki davanın görülmesine gelecek günlerde başlanacak.

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