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        Haberler Dünya İran'dan ABD seçimlerine ilişkin ilk yorum: "ABD halkı savaşa hayır dedi"

        İran'dan ABD seçimlerine ilişkin ilk yorum: "ABD halkı savaşa hayır dedi"

        İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'de Demokratların önde götürdüğü ara seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD halkı savaşa hayır dedi ve biz bu mesajı destekliyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 09:04 Güncelleme:
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        İran: ABD halkı savaşa hayır dedi

        TAHRAN (AA) - İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Kongre ara seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların Senato'da çoğunluğu elde etmesine ilişkin, "Vicdan meselesi mi yoksa maliyet mi? ABD halkı savaşa hayır dedi ve biz bu mesajı destekliyoruz." dedi.

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        Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'deki ara seçimlerin resmi olmayan sonuçlarını değerlendirdi.

        Meclis Başkanı Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:

        "ABD hükümeti, uluslararası güç odaklarına ve şantajcılara hizmet etmek uğruna kendi halkının iradesini görmezden geldiği takdirde, İran'ın 'hayır' demesinin kabusla beraber geleceğini öğrenecek.

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        Vicdan meselesi mi yoksa maliyet mi? ABD halkı savaşa hayır dedi ve biz bu mesajı destekliyoruz."

        ABD Kongre ara seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar, Senato'da 51 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu elde etmişti.

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