Behzat Uygur: Bir ilişkide illa evlenmek gerekmez

Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler konuk oldu. Kardeşler, aile yaşamlarından sanat hayatlarına ve yakın zamanda kaybettikleri annelerine kadar pek çok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

"CANIMIZA OKURDU"

2013 yılında hayatını kaybeden usta tiyatrocu babası Nejat Uygur ve annesi Necla Uygur hakkında konuşan Behzat Uygur, "Mesleği birlikte yaptığımız için evimizde sürekli tiyatro konuşulurdu; çocukluğumuzda da konuşuyorduk, biz de oynuyorduk. Düşünsene; anne, baba ve çocuklar hep birlikte oynuyorsunuz, eve geliyorsunuz ve o ortam devam ediyor. Sahnede hatan varsa babam canımıza okurdu; hiç ayırt etmezdi, orada kim neyse oydu, çok otoriterdi. Eve geldiğimizde ise biraz daha tatlı sert oluyordu, tabii daha baba gibi davranıyordu. Annem de keza öyleydi, arkamızda çok duran biriydi" dedi.

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"TEK BAŞINA TİYATRO MÜMKÜN DEĞİL"

"Tek başınıza bir şey yapsanız o yalnızlık hissi olur mu acaba?" sorusunu yanıtlayan Süheyl Uygur ise "Tek başına tiyatro mümkün değil ama televizyonda yapıldı. Behzat tek başına yaptı, ben de yaptım. Behzat benden daha fazla yaptı bu arada ama tiyatro sahnesinde artık mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"OTEL ODALARININ BİR KÖŞESİNİ MUTFAĞA ÇEVİRİRDİ"

8 Ekim'de hayatını kaybeden annesi Necla Uygur'un tiyatro için büyük emek verdiğini anlatan Behzat Uygur, şu ifadeleri kullandı: Annem turnelerde, otel odalarının bir köşesini mutfağa çevirirdi. Tiyatro kulislerinde de aynı şeyi yapardı. Oyun bittiğinde başta annem olmak üzere kadın oyuncular yemek yapar, sahneye masa kurarlardı. Annem bizim bebek olduğumuz dönemlerde hem gişede bilet satar hem tiyatronun kostümleriyle ilgilenir hem de bize bakardı. Bütün bunların yanında babamla birlikte oyunculuk da yapardı.

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"DÜŞÜNMEDEN HİÇBİR ŞEYE PARA HARCAMAM"

"Hiç düşünmeden neye para harcarsınız?" sorusuna Behzat Uygur, "Düşünülmez mi? Artık para o kadar kolay harcanacak bir şey mi? Hiç düşünmeden hiçbir şeye para harcamam" yanıtını verdi. Süheyl Uygur ise hiç düşünmeden kızları için para harcayabileceğini söyledi.

"BİR İLİŞKİDE İLLA EVLENMEK GEREKMEZ"

Açıklamalarına devam eden Behzat Uygur, evlilik ve ilişkiler üzerine de değerlendirmelerde bulundu. Uygur, sözlerini şöyle tamamladı: Bir ilişkide illa evlenmek gerekmez, yürümüyorsa ayrılmayı bilmelisin. Burada en önemli şey dürüstlüktür. Benim bir ailem var ve dünyada en mutlu olduğum yer orası. İnsan eşini ve işini seviyorsa zaten mutludur. Eğer bunu dışarıda arıyorsan akıllıca bir şey yapmış olmazsın.