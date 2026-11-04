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        Haberler Gündem Hava Durumu Türkiye'nin tamamı sağanak yağışların etkisi altında! 2 turuncu, 21 sarı uyarı

        Türkiye'nin tamamı sağanak yağışların etkisi altında! 2 turuncu, 21 sarı uyarı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin tamamı sağanak yağmurların etkisi altında. 2 il turuncu, 21 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Elazığ, Bingöl, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Adana, Gaziantep, Hatay ve Osmaniye'de kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 07:05 Güncelleme:
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        2 turuncu, 21 sarı uyarı! Kuvvetli sağanak bekleniyor

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Düzce, Elazığ, Bingöl, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt, Hatay çevreleri ile Kırklareli, Çanakkale ve Adana’nın doğusu, Gaziantep’in batısında kuvvetli, Hatay’ın kuzeyi, Osmaniye merkez ve güneyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

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        İstanbul

        Yağmurlu 17°

        Ankara

        Yağmurlu 15°

        İzmir

        Parçalı Bulutlu 20°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 21°

        Trabzon

        Yağmurlu 20°

        Bursa

        Yağmurlu 14°

        Adana

        Parçalı Bulutlu 25°

        Diyarbakır

        Parçalı Bulutlu 19°

        Gaziantep

        Yağmurlu 19°

        Ağrı

        Parçalı Bulutlu 12°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların batı bölgelerimizden başlayarak hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğulu yönlerden, yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Elazığ, Bingöl, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt, Hatay çevreleri ile Kırklareli, Çanakkale ve Adana’nın doğusu, Gaziantep’in batısında kuvvetli, Hatay’ın kuzeyi, Osmaniye merkez ve güneyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilinecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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