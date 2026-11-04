Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Düzce, Elazığ, Bingöl, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt, Hatay çevreleri ile Kırklareli, Çanakkale ve Adana’nın doğusu, Gaziantep’in batısında kuvvetli, Hatay’ın kuzeyi, Osmaniye merkez ve güneyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

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İstanbul Yağmurlu 17° Ankara Yağmurlu 15° İzmir Parçalı Bulutlu 20° Antalya Parçalı bulutlu 21° Trabzon Yağmurlu 20° Bursa Yağmurlu 14° Adana Parçalı Bulutlu 25° Diyarbakır Parçalı Bulutlu 19° Gaziantep Yağmurlu 19° Ağrı Parçalı Bulutlu 12°

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların batı bölgelerimizden başlayarak hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğulu yönlerden, yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Elazığ, Bingöl, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt, Hatay çevreleri ile Kırklareli, Çanakkale ve Adana’nın doğusu, Gaziantep’in batısında kuvvetli, Hatay’ın kuzeyi, Osmaniye merkez ve güneyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilinecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.