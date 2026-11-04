Türkiye'nin tamamı sağanak yağışların etkisi altında! 2 turuncu, 21 sarı uyarı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin tamamı sağanak yağmurların etkisi altında. 2 il turuncu, 21 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Elazığ, Bingöl, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Adana, Gaziantep, Hatay ve Osmaniye'de kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Düzce, Elazığ, Bingöl, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt, Hatay çevreleri ile Kırklareli, Çanakkale ve Adana’nın doğusu, Gaziantep’in batısında kuvvetli, Hatay’ın kuzeyi, Osmaniye merkez ve güneyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların batı bölgelerimizden başlayarak hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğulu yönlerden, yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Elazığ, Bingöl, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt, Hatay çevreleri ile Kırklareli, Çanakkale ve Adana’nın doğusu, Gaziantep’in batısında kuvvetli, Hatay’ın kuzeyi, Osmaniye merkez ve güneyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilinecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.