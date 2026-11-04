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        Haberler Magazin Somer Sivrioğlu'ndan ihanet ve tehdit iddialarına sessiz gülüş

        Somer Sivrioğlu'ndan ihanet ve tehdit iddialarına sessiz gülüş

        Etiler'de görüntülenen şef Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz haftalarda ayrıldığı nişanlısı Didem Belen'in ortaya attığı ihanet ve tehdit iddialarının hatırlatılması üzerine gülümsemekle yetindi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 07:40 Güncelleme:
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        İhanet ve tehdit iddialarına sessiz gülüş

        18 yıllık eşi Aslı Sencer'den boşandıktan sonra aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü şef Somer Sivrioğlu, Didem Belen ile nişanlanmıştı. Evlenmeleri beklenen çiftten Didem Belen, ihanete uğradığını iddia etmişti.

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan Belen, ayrıca Somer Sivrioğlu'nun kendisini tehdit ettiğini ileri sürmüştü. Yaşananların ardından şef ise eski eşi Aslı Sencer ile 20 yıl birlikte olduklarını söyleyerek, ilişkilerin zaman içinde değişebileceğini ancak birlikte geçirilen yılların ve verilen emeğin değerini koruduğunu dile getirmişti.

        İlişkilerin zaman içinde dönüşebileceğini ifade eden Somer Sivrioğlu, "Aşklar, şunlar bunlar gelip geçiyor da emek kalıcı. İnsan her zaman için en çok emeğini seviyor" ifadelerini kullanmıştı.

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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülenen Somer Sivrioğlu, eski sevgilisi Didem Belen'in ayrılık sonrası ortaya attığı ihanet ve tehdit iddialarının hatırlatılması karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

        Basın mensuplarının konuya ilişkin sorularına sadece gülümseyerek karşılık veren Sivrioğlu, herhangi bir açıklamada bulunmadan otomobiline binerek oradan uzaklaştı.

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        #şef
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