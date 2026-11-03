Galatasaray'dan müthiş performans! 17 günde 5 maç-5 galibiyet

BATRAKOV'DAN 4 MAÇTA 4 GOL

Galatasaray'ın iki golü de Rus futbolcu Aleksey Batrakov'dan geldi. Müsabakanın 12. dakikasında Roland Sallai'nin ceza sahası içi sağ tarafından pasında defanstan seken topu kale önünde alan Batrakov, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve 1-0 oldu. Maçın 15. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan 21 yaşındaki futbolcu, Davinson Sanchez'in ara pasında defansın arkasına sarktı ve sağ taraftan ceza sahası içine girip yerden yaptığı vuruşta kaleci Fabian Bredlow'un ayaklarının arasından topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı. Aleksey Batrakov böylece Şampiyonlar Ligi'nde gol sayısını 4'e çıkardı. Batrakov, Devler Ligi'nde bu sezon Barcelona ve Lille müsabakalarında da 1'er gol kaydetmişti.

Maça 11'de başlayan 21 yaşındaki futbolcu, 77. dakikada yerini Leroy Sane'ye bıraktı.