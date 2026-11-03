Galatasaray'dan müthiş performans! 17 günde 5 maç-5 galibiyet
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray sahasında Stuttgart'ı Aleksey Batrakov'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Uğurcan Çakır'ın kritik kurtarışlar yapıp takımını ayakta tuttuğu, Batrakov'un ise rakibini devirdiği mücadele sonrası sarı-kırmızılılar, 17 günde çıktığı 5 maçta 5 galibiyet alarak müthiş bir seri yakaladı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibi Stuttgart'ı mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Alman ekibi Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı ve Devler Ligi'nde üst üste 2. galibiyetini elde etti.
DEVLER LİGİ'NDE PUANI 6 OLDU
Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon kötü başlangıç yaparak başlayan Galatasaray, ilk iki maçta Sporting'e ve Barcelona'ya kaybetti. Sarı-kırmızılılar, Lille ve Stuttgart galibiyetleriyle puanını 6'ya çıkardı. Aslan, Devler Ligi'nin 5. haftasında 24 Kasım Salı günü İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk edecek.
BATRAKOV'DAN 4 MAÇTA 4 GOL
Galatasaray'ın iki golü de Rus futbolcu Aleksey Batrakov'dan geldi. Müsabakanın 12. dakikasında Roland Sallai'nin ceza sahası içi sağ tarafından pasında defanstan seken topu kale önünde alan Batrakov, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve 1-0 oldu. Maçın 15. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan 21 yaşındaki futbolcu, Davinson Sanchez'in ara pasında defansın arkasına sarktı ve sağ taraftan ceza sahası içine girip yerden yaptığı vuruşta kaleci Fabian Bredlow'un ayaklarının arasından topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı. Aleksey Batrakov böylece Şampiyonlar Ligi'nde gol sayısını 4'e çıkardı. Batrakov, Devler Ligi'nde bu sezon Barcelona ve Lille müsabakalarında da 1'er gol kaydetmişti.
Maça 11'de başlayan 21 yaşındaki futbolcu, 77. dakikada yerini Leroy Sane'ye bıraktı.
BATRAKOV'DAN DEVLER LİGİ'NDE ÜST ÜSTE 3 MAÇTA GOL
Aleksey Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3. maçında fileleri havalandırdı ve Galatasaray'da Burak Yılmaz ve Victor Osimhen'den sonra bunu başaran 3. futbolcu oldu.
Rus futbolcu ayrıca 21 yaş 147 gün ile sarı-kırmızılıların tarihinde Şampiyonlar Ligi maçında 2 gol atan en genç futbolcu oldu.
STUTTGART İLE İLK RANDEVUYU KAZANDI
Galatasaray, Stuttgart ile Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya geldi ve sahadan galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar daha önce Alman ekiplerinden; Magdeburg, Bayern Münih, Uerdingen, Stahl, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Hertha Berlin, Bayer Leverkusen, Hamburg ve Schalke 04 ile mücadele etmişti. Alman takımlarıyla 34. maçına çıkan Aslan, 10. galibiyetini elde ederken, 13 kez kaybetti, 11 karşılaşmada ise berabere kaldı.
ALMAN TAKIMLARINI 7 MAÇ SONRA YENDİ
Alman temsilcileriyle oynadığı son maçlarda istediği sonuçları elde edemeyen Galatasaray, kötü seriyi Stuttgart karşısında sona erdirdi. Cimbom bu sonuçla 7 maç sonra Alman takımlarını mağlup etmeyi başardı. Bu maç öncesinde en son 12 Mart 2013 tarihinde Schalke 04'ü deplasmanda yenen Aslan daha sonraki 7 mücadelede 1 beraberlik, 6 mağlubiyet almıştı.
AVRUPA'DA SON 13 İÇ SAHA MAÇINDA 8 GALİBİYET
Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında iç sahada oynadığı son 13 maçta 7 galibiyet yaşadı.
UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 yendiği maçla başlayan süreçte Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı iç saha mücadelelerinde 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
"Cimbom" bu dönemde sadece Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile İspanya devi Barcelona'ya yenildi.
İÇ SAHADA ALMANLARA KARŞI 34 YIL SONRA KAZANDI
Galatasaray, Stuttgart karşılaşmasıyla aynı zaman 34 yıl sonra Alman takımlarına karşı evinde galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılılar, 4 Kasım 1992 tarihinde Eintracht Frankfurt'u 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından sahasında Alman temsilcileriyle oynadığı müsabakalarda 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı.
Galatasaray ayrıca Şampiyonlar Ligi tarihinde bir Alman takımını gol yemeden ilk kez yendi.
17 GÜNDE 5 MAÇ, 5 GALİBİYET
Galatasaray, bu sezon Barcelona yenilgisinden sonra oynadığı maçlarda puan kaybı yaşamadı. Cimbom, bu süreçte ligde Gençlerbirliği, Fenerbahçe ve Konyaspor'u mağlup ederken, Şampiyonlar Ligi'nde de Lille ve Stuttgart mücadelelerini kazandı.
Sarı-kırmızılılar, ligde cumartesi evinde Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.
UĞURCAN ÇAKIR TAKIMINI AYAKTA TUTTU
Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, ikinci yarıdaki kritik kurtarışlarıyla takımının üstünlüğü korumasında büyük rol oynadı.
Uğurcan, 63. dakikada Deniz Undav, 65. dakikada Chris Führich, 86. dakikada ise Dzenan Pejcinovic'in şutlarında kalesini gole kapatmayı başardı. Uğurcan, birçok duran ve yan topta zamanında hamleler yaparak pozisyonu büyümeden önledi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç içinde ve sonunda iyi bir performans sergileyen milli kaleciye destek verdi.
MAÇTA GERGİNLİK YAŞANDI
Karşılaşmanın 37. dakikasında Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile Stuttgartlı futbolcu Deniz Undav arasında tartışma çıktı. Sağ kanattan Stuttgart yedek kulübesinin önündeki pozisyon sonrasında iki futbolcu arasında yaşanan gerginlik, futbolcular ve teknik ekiplerin araya girmesinin ardından yatıştırıldı.
GALİBİYET ÜÇLÜSÜ BATRAKOV VE UĞURCAN'DAN
Galatasaraylı futbolcular mücadelenin ardından taraftarlarının yanında giderek galibiyeti kutladı. Müsabakada 2 gol kaydeden Aleksey Batrakov ile önemli kurtarışlara imza atan kaleci Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.
G.SARAY'DAN BİR İLK
Galatasaray-Stuttgart maçında saha kenarında top toplayıcı olarak sarı-kırmızılı kadın futbol takımı altyapı oyuncuları görev yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüp, saha kenarında top toplayıcı görevini kadın futbol şubesinden altyapı oyuncularına vererek bir Şampiyonlar Ligi maçında ilki gerçekleştirdi.