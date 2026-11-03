Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tek haneli enflasyon ve cari fazla hedeflerini anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin gelecek dönem ekonomi hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Enflasyonun tek haneye indirilmesini en önemli öncelik olarak gösteren Şimşek, mali disiplinin sürdürüleceğini, cari fazla veren bir ekonomik yapının hedeflendiğini ve gelir dağılımında iyileşmenin önem taşıdığını belirtti. Şimşek, Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin Türkiye'nin yeni büyüme motoru haline gelebileceğini de ifade etti.

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı ile AK Parti Teşkilat Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen "Kuruluşunun 25. Yılında, İktidara Gelişinin 24. Yılında AK Parti" başlıklı panel, partinin genel merkez binasında gerçekleştirildi.

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Programa Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Büyükgümüş ve Hüseyin Yayman katıldı. Panelde AK Parti'nin 24 yıllık iktidar dönemi ve gelecek dönem hedefleri değerlendirildi.

EKONOMİDE ÖNCELİK TEK HANELİ ENFLASYON

Türkiye'nin gelecek dönem ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, enflasyonun tek haneye indirilmesinin temel hedef olduğunu vurguladı.

Şimşek, "Ekonomide önceliğimiz tek haneli enflasyon. Aslında 2000'li yılların başında enflasyonu tek haneye indirdik ve uzun süre orada tuttuk. Fakat daha sonra çift haneye çıktı ve şimdi tekrar düşüş trendindedir. Enflasyonun tek haneye inmesi demek uzun vadeli krediye erişim demek. Daha çok yatırım, üretim ve rekabet gücü demek ama tek haneli enflasyon aynı zamanda daha adil gelir dağılımı demek çünkü enflasyon en çok sabit gelirlileri vuruyor" dedi.

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Mali disiplinin sürdürüleceğini belirten Şimşek, Türkiye'nin geçmişte elde ettiği ekonomik başarıların arkasında mali disiplinin önemli bir rol oynadığını söyledi.

HEDEF CARİ FAZLA VEREN TÜRKİYE

Türkiye'nin uzun süredir cari açık verdiğini hatırlatan Bakan Şimşek, gelecek dönemde cari fazla veren bir ekonomik yapıya ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Şimşek, "Türkiye uzun bir süredir hep cari açık veriyor. Daha çok içeride petrol ve doğalgaz üreterek, yenilenebilir enerji, sanayide yüksek katma değer ve büyük hizmet ihracatı üzerinden Türkiye, cari fazla vermek istiyor. Bu ciddi bir yapısal dönüşümü içeriyor ama AK Parti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunu da başarabilir diye inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Gelir dağılımında adaletin sağlanmasının da ekonomi politikalarının önemli başlıklarından biri olduğunu belirten Şimşek, vergi politikalarının bu süreçte kritik rol oynadığını vurguladı.

Şimşek, "Hızlı büyüyebilirsiniz ama gelirin adil dağılımı en kritik konuların başında geliyor. Burada vergi politikaları ve vergide adaleti sağlamak çok önemli ama enflasyonun tek haneye inmesi en kritik değişkendir" dedi.

Türkiye'nin teknolojik dönüşüm hedeflerine de değinen Şimşek, geçmiş sanayi devrimlerinin kaçırıldığını ancak yapay zeka alanında gelişmiş ülkeleri yakalamak için güçlü bir yol haritası bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin yapay zeka hazırlık endeksinde benzer ülkelerin üzerinde olduğunu belirtti.

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DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU İÇİN YENİ BÜYÜME HEDEFİ

Terörsüz Türkiye sürecinin ekonomik etkilerine dikkat çeken Bakan Şimşek, terörle mücadelenin Türkiye'ye ekonomik maliyetinin bazı tahminlere göre 2 ila 2,3 trilyon dolar arasında olduğunu söyledi.

Şimşek, "Türkiye 2,3 trilyon doları terörle mücadele yerine kalkınmaya, Ar-Ge'ye harcasaydı ne konumda olurdu? Şimdi o eşikteyiz" ifadelerini kullandı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun genç nüfus avantajına işaret eden Şimşek, bölgelerin ekonomik büyümede daha büyük rol üstlenebileceğini belirtti.

Bakan Şimşek, "Güneydoğu Anadolu'da ortanca yaş 26 civarı, Türkiye ortalaması 35, Avrupa ortalaması ise 45. Bu bölgeler genç, bu bölgelere altyapı götürdük, üniversiteleri kurduk, okullar açtık. Çok cömert teşvikler veriyoruz fakat özel sektör bu bölgeye yeterince rağbet göstermedi. Bundan sonra AK Parti hükümetleri döneminde bu bölgeler Türkiye'nin yeni büyüme motoru haline gelebilir" dedi.

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TÜRKİYE'NİN BÜYÜME PERFORMANSINI DEĞERLENDİRDİ

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetleri döneminde daha hızlı büyüdüğünü ifade eden Şimşek, 1923-2002 yılları arasında ortalama reel büyüme oranının yüzde 4,7 olduğunu, AK Parti hükümetleri döneminde ise bu oranın yüzde 5,3'e yükseldiğini söyledi.

Türkiye'nin dünya ekonomileri arasında 16'ncı sıraya yükseldiğini ve kişi başına düşen milli gelirin 18 bin dolara çıktığını belirten Şimşek, bu performansın geçmiş dönemlere, benzer ülkelere ve dünya ekonomisinin büyüme hızına göre önemli bir başarı olduğunu ifade etti.

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AK PARTİ YÖNETİCİLERİNDEN GELECEK DÖNEM MESAJLARI

Panelde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türkiye'nin yönetim sistemi, savunma sanayisi ve demokratik reformlar alanında önemli dönüşümler yaşadığını belirtti. Ala, Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlendiğini ve Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli ihracatçı ülkeler arasına girdiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise yaklaşan seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak teşkilatların 29. Dönem seçimleri için yoğun biçimde çalışması gerektiğini ifade etti. Elitaş, 7 Mayıs 2028'e kadar yapılacak seçimlere ilk günkü heyecanla hazırlanılması çağrısında bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'de demokratik dönüşümün ve siyasi istikrarın önemine dikkat çekti. Dış politikada karar merkezinin Ankara olduğunu vurgulayan Çelik, Türkiye'nin güvenliği açısından Suriye ve Irak'taki istikrarın da önemli olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, siyasi hareketlerin en önemli sınavının sahip oldukları ahlaki değerler olduğunu belirterek Türkiye'de gerçekleştirilen dönüşümü yeni bir anayasayla kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin devlet yönetimi ve siyaset anlayışında önemli değişimler yaşandığını belirterek ülkenin küresel güçlerden biri haline geldiğini söyledi.