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        Haberler Sağlık "İnsanımız raporlu ilacını yazdırmak için hastaneye gitmek zorunda kalmayacak"

        "İnsanımız raporlu ilacını yazdırmak için hastaneye gitmek zorunda kalmayacak"

        Bakan Memişoğlu, ilaç raporu bulunan vatandaşların rapor süresince yeniden reçete yazdırmadan ilaçlarını doğrudan alabileceğini belirterek, "Böylece insanımız raporlu ilacını yazdırmak için hastaneye gitmek zorunda kalmayacak" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 15:15 Güncelleme:
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        İlaç raporu olanlar reçeteye ihtiyaç duymayacak

        Bartın Devlet Hastanesinin açılışında konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, raporu olan hastaların artık ilaç yazdırmak için hastaneye gitmek zorunda kalmayacaklarını açıkladı.

        HASTALAR İLAÇLARINI DOĞRUDAN ALABİLECEKLER

        Vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yeni bir adımı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla atacaklarını bildiren Memişoğlu, şöyle konuştu: "İlaç raporu olan vatandaşlarımız, ilaçlarını bir kez doktora yazdırdıktan sonra, rapor süresi boyunca yeniden reçete yazdırma ihtiyacı duymadan ilaçlarını doğrudan alabilecek.

        Böylece insanımız raporlu ilacını yazdırmak için hastaneye gitmek zorunda kalmayacak. Bu önemli çalışmanın hayata geçirilmesi için her iki bakanlığımızın ekipleri büyük özveriyle çalışıyor.

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        Aynı hedef doğrultusunda ortaya koyduğumuz bu emeğin, vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet olarak yansıyacağına inanıyorum. Sayın Bakanımız Vedat Işıkhan'a, ekibine ve bakanlık yöneticilerimize teşekkür ediyorum."

        "SAĞLIKSIZ OLDUNUZ MU YÜZDE 100 MUTSUZSUNUZ"

        Bakan Memişoğlu, hastalığa değil sağlığa yatırım yaptıklarını, hastalık değil Sağlık Bakanlığı olduklarını vurgulayarak, "İnsanların mutluluk kaynağının yüzde 65'i sağlıklı olmak ama sağlıksız oldunuz mu yüzde 100 mutsuzsunuz. Bu yüzden vatandaşlarımız bizlerden sadece tedaviyi değil, sağlıklı kalmayı da talep etsinler istiyoruz. Bir hekim olarak şunu özellikle söylemek isterim, sağlığımız için atacağımız adımları, bir şikayetimizin başlamasına bırakmayalım. Yaşınıza ve sağlık durumunuza uygun taramalarınızı düzenli yaptırın, size yapılan kontrol çağrılarını ertelemeyin" diye konuştu.

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        "SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDE YENİ BAŞARI HİKAYELERİNİ BİRLİKTE YAZALIM"

        Türkiye'nin kendi ilacını, aşısını ve tıbbi cihazlarını üretmek için gece gündüz çalıştıklarını, buna "üreten sağlık" dediklerini, solunum, otomatik şok ve mobil röntgen cihazları ile kalp-akciğer makinesini kendi insanlarının emeğiyle ürettiklerini belirten Memişoğlu, yerli ultrason cihazı için çalışmaları sürdürdüklerini, sağlık sanayisini Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri haline getirmeyi amaç edindiklerini anımsattı.

        Memişoğlu, "üreten sağlık" yaklaşımlarını, üniversitelerin bilimsel çalışmalarıyla da güçlendirdiklerine dikkati çekerek, Bartın Üniversitesinin yara bakımından diyabete ve Alzheimer'a kadar sağlık ve biyoteknoloji alanında hayata geçirdiği projeleri son derece kıymetli bulduğunu, bilime ve üretime katkı sunan tüm akademisyenleri yürekten kutladığını ifade etti.

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        "Yeni bir fikrim var" diyen herkese de çağrıda bulunan Memişoğlu, "Sağlık teknolojilerinde yeni başarı hikayelerini birlikte yazalım. 'Sağlıkta yeni bir şey söyleyeceğim, bir projem var, üretim gücüm var' diyen herkesi 'uretensaglik.gov.tr' adresine davet ediyorum" dedi.

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        #Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
        #Sağlık Bakanlığı
        #haberler
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