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        Haberler Gündem 3. Sayfa Motosikletin çarptığı hamile kadın ağır yaralandı, bebeğini kaybetti!

        Motosikletin çarptığı hamile kadın ağır yaralandı, bebeğini kaybetti!

        Ankara'da meydana gelen bir motosiklet kazası faciayla sonuçlandı. Olayda motosikletin çarpmasıyla ağır yaralanan 6 aylık hamile kadın bebeğini kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 14:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın

        Ankara'da motosikletin çarpmasıyla ağır yaralanan 6 aylık hamile kadın bebeğini kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İHA'nın haberine göre kaza, 27 Ekim sabahı meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücülüğünü M.B.'nin (21) yaptığı motosiklet, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı ve yolda yürüyen A.E.'ye çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen kadın yoldaki başka iki kadınla daha çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.E., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

        6 aylık hamile olduğu öğrenilen A.E.'nin kaza nedeniyle karnındaki bebeğini kaybettiği ve sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı. Diğer iki kadın ile M.B.'nin ise kazayı hafif sıyırıklarla atlattığı belirtilirken, motosiklet sürücüsünün tedavisinin ardından diğer şüpheli S.Ş (51) ile birlikte gözaltına alındığı öğrenildi.

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