Seçimler öncesinde ortak hareket etme yönünde anlaşma imzalayan İsrail eski Genelkurmay Başkanı ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, eski başbakanlar ve Birlikte Listesi liderleri Naftali Bennett ile Yair Lapid, eski Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ve Demokratlar Partisi lideri Yair Golan bir araya geldi.

Görüşmeden Eisenkot liderliğinde hükümet kurulmasına karar verildi.

Birlikte Listesi liderlerinden eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, kaybedecek vakitleri olmadığını ve acil harekete geçmeleri gerektiğini kaydetti.

Bennett, "Mümkün olan en kısa sürede Meclis Başkanlığını ele geçirmeli ve hükümet kurma yetkisini almalıyız." ifadesini kullandı.

"Ulusal yenilenme odaklı bir Siyonist hükümet kurma" vurgusu yapan Bennett, Birlikte Listesi'nin tamamının Eisenkot'un bir an önce hükümet kurmasına yardımcı olmak için tüm gücüyle seferber olacağını aktardı.

Tüm partilerin Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmelerinde hükümet kurma yetkisinin Eisenkot'a verilmesini önereceği belirtildi.

"Seçimleri iptal etmek istiyor"

Görüşme öncesinde basına açıklamalarda bulunan Birlikte Listesi liderlerinden Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin seçimleri iptal etmek için tehlikeli bir girişimde bulunduğuna işaret etti.

Lapid, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ve Merkez Seçim Komitesi tarafından kendisine istihbarat materyallerinin sunulduğunu belirterek "Seçimler demokratik ve usulüne uygun şekilde gerçekleşti; bunları iptal etmek için hiçbir neden yok. Sadece kaybettiklerini kabul etmeye hazır değiller." ifadelerini kullandı.

"Şimdi yapmamız gereken şey gidip bir hükümet kurmak." diyen Lapid, son günlerde yaşananların "Netanyahu ve adamlarının" iktidardan uzaklaştırılması gerektiğine bir kez daha işaret ettiğini söyledi.

Sandıktan koalisyon belirsizliği çıktı

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.

Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 sayısına ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste, tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaştı ve Meclis aritmetiğinde kilit bir konuma yerleşmişti.

Seçimlerin kesin sonuçlarının 4 Kasım'a kadar açıklanması ve ardından Herzog'un liderlerle hükümet kurma yetkisini kime vereceği kararını almak için istişare görüşmeleri yapması bekleniyor.