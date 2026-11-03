İstanbul'da cinsel sağlık ürünü satışı nedeniyle dolandırıldığını belirten bir vatandaşın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma, büyük bir dolandırıcılık ağını ortaya çıkardı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, şikayetin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Polis, yaptığı ilk araştırmalarda olayın basit bir ürün satışı anlaşmazlığı olmadığını belirledi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, sosyal medya hesapları, çağrı merkezleri ve sahte hukuk bürosu üzerinden faaliyet gösteren bir dolandırıcılık şebekesiyle karşı karşıya olduklarını tespit etti.

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DOLANDIRICILIK SİSTEMİNİ ÇÖZDÜLER

Soruşturmayı derinleştiren Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şebekenin akıllara durgunluk veren çalışma yöntemini ortaya çıkardı. Şebeke önce birbirleriyle bağlantılı çağrı merkezleri kurdu. Ardından sosyal medyada cinsel sağlık alanında uzman oldukları izlenimi veren sahte kadın profilleri açtı. Bu hesaplar üzerinden cinsel sağlık ve performans ürünleri pazarlanmaya başlandı.

Şebeke bir yandan da vatandaşların kişisel bilgilerini usulsüz yollarla ele geçirerek telefonla satış yapmaya başladı. Ancak dolandırıcılık sistemi yalnızca ürün satışıyla sınırlı değildi. Asıl tuzak, ürünleri teslim almayan vatandaşlar için hazırlanmıştı.

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SAHTE KADIN UZMAN PROFİLLERİ AÇTILAR

Şebekenin sosyal medyada açtığı hesaplardan biri, cinsel sağlık uzmanı olarak tanıtılan bir kadın adına oluşturulmuştu. Instagram'daki “Burcu Akyürek” isimli profilde cinsel isteksizlik, vajinismus ve cinsel performans sorunları gibi konularda paylaşımlar yapılıyordu. Hesapta cinsel sağlık konusunda danışmanlık hizmeti verildiği izlenimi oluşturulurken, vatandaşların iletişime geçmesi amaçlanıyordu. Şebeke, bu tür hesaplarla cinsel sağlık sorunlarına çözüm arayan vatandaşların güvenini kazanmaya çalışıyordu.

BU KEZ HUKUK BÜROSU DEVREYE GİRDİ

Şebekenin kurduğu sistemin ikinci aşamasında ise hukuk bürosu tuzağı vardı. Cinsel sağlık ürünü sipariş eden ancak ürünleri teslim almayan vatandaşlar, bir süre sonra yeniden telefonla aranmaya başlandı. Bu kez karşılarındaki kişiler kendilerini avukat veya hukuk bürosu çalışanı olarak tanıtıyordu.

Vatandaşlara sipariş ettikleri ürünleri teslim almadıkları için haklarında dava açılacağı ve icra takibi başlatılacağı söyleniyordu. Mahkeme ve icra tehdidiyle korkutulan kişilerden para talep ediliyordu. Böylece şebeke, ürün satışından sonra aynı vatandaşları ikinci kez hedef alıyordu.

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DOLANDIRICILIK İÇİN KONUŞMA METNİ HAZIRLADILAR

Şebeke, çağrı merkezlerinde çalışan kişilerin vatandaşlarla nasıl konuşacağını bile önceden planlamıştı. Bilgisayarlarda kullanılan Excel dosyalarından birinde, vatandaşları ikna etmek ve korkutmak için hazırlanmış ayrıntılı bir konuşma metni vardı.

“Çağdaş Danışmanlık Bürosu” adıyla başlayan metinde, aranan kişiye Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığına kayıtlı bir firmadan cinsel performans ürünü sipariş ettiği söyleniyordu. Ardından ürünün neden teslim alınmadığı soruluyordu.

Konuşmanın devamında ise ürünün ilaç kategorisinde olduğu ileri sürülerek vatandaşlara hukuki yaptırım uygulanacağı söyleniyordu. Siparişin teslim alınmaması halinde sahte sipariş oluşturma ve iş gücünü yavaşlatma gerekçeleriyle işlem yapılacağı, ayrıca geri dönen kargonun masraflarının da kendilerinden tahsil edileceği tehdidinde bulunuluyordu. Şebeke, resmi kurumların isimlerini kullanarak vatandaşlara güven vermeye, ardından mahkeme ve icra tehdidiyle para almaya çalışıyordu.

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DEVLET BÜYÜĞÜ VE KAMU GÖREVLİSİ OLARAK DA TANITTILAR

Şebekenin kullandığı bir başka dolandırıcılık yöntemi ise vatandaşların milli ve manevi duygularını istismar etmekti. Şüpheliler, yeni açtıkları telefon hatları üzerinden aradıkları kişilere kendilerini devlet büyüğü veya kamu görevlisi olarak tanıtıyordu. Görüşmeler sırasında vatandaşların hassas olduğu konuları gündeme getirerek çeşitli bahanelerle para almaya çalışıyorlardı. Şebeke böylece hem sahte ürün satışı ve hukuk bürosu tehdidiyle hem de kamu görevlisi kimliğine bürünerek dolandırıcılık faaliyetlerini sürdürüyordu.

İKİ ÇAĞRI MERKEZİNE EŞ ZAMANLI BASKIN

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şebekenin çalışma yöntemini ve faaliyet gösterdiği adresleri belirledikten sonra operasyon için harekete geçti. Birbirleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen iki ayrı çağrı merkezine baskın düzenlendi. Polis ekipleri, çok sayıda kişinin bilgisayar başında çalıştığı ofislerde arama yaptı. Operasyon sırasında bilgisayarlar ve dijital materyaller incelemeye alınırken 33 şüpheli gözaltına alındı.

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300 MAĞDUR BELİRLENDİ, SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Operasyonun ardından şüphelilerin faaliyetlerine ilişkin incelemeler derinleştirildi. Yapılan ilk tespitlerde şebekenin kullandığı dolandırıcılık yöntemleriyle yaklaşık 300 vatandaşın mağdur edildiği ortaya çıkarıldı. Ele geçirilen çok sayıda dijital materyali incelemeye alan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, başka mağdurların bulunup bulunmadığını ve dolandırıcılık ağının boyutlarını belirlemek amacıyla çalışmalarını genişletti.