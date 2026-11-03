Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tanımadığı kadına sokakta tokat attı! "Yanlışlıkla kolum çarptı"

        Tanımadığı kadına sokakta tokat attı! "Yanlışlıkla kolum çarptı"

        Nevşehir'de, bir iş yerinin önünde bekleyen 46 yaşındaki S.E. isimli kadına yaklaşıp tokat atan hiç tanımadığı 38 yaşındaki Tolga Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Olayda yaralanan kadının sağlık raporunda işitme kaybı tespit edildi. O anlar kameraya yansırken saldırgan, kolunun yanlışlıkla çarptığını söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 10:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın

        Nevşehir'de olay, Kapucubaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yeri önünde bekleyen S.E. (46), arkasından yaya olarak gelen ve tanımadığı Tolga Ç. (38) tarafından sol kulağına gelecek şekilde yüzüne şiddetli tokat atıldığını iddia ederek şikâyetçi oldu.

        6 SUÇ KAYDI OLAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

        İHA'daki habere göre olayın ardından Tolga Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, 6 suç kaydı olan şüpheli Tolga Ç.’yi kısa sürede yakalayarak göz altına aldı.

        KOLU YANLIŞLIKLA ÇARPMIŞ

        Şüpheli, ifadesinde müştekiye isteyerek vurmadığını, kolunun yanlışlıkla S.E.’ye çarptığını söyledi.

        REKLAM

        KADINDA İŞİTME KAYBI OLDU

        Kadının alınan sağlık raporunda işitme kaybı bulunduğu, hayati tehlikesinin olmadığı ve yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu belirtildi.

        SALDIRGAN TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Tolga Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nevşehir
        #Nevşehir Haberleri
        #kadına şiddet
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2027 yeniden değerleme oranı belli oldu
        2027 yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Şampiyonlar Ligi'nde sahne Aslan'ın!
        Şampiyonlar Ligi'nde sahne Aslan'ın!
        TOGG'da yeni dönem
        TOGG'da yeni dönem
        Tinder operasyonunda gözaltılar!
        Tinder operasyonunda gözaltılar!
        Pazar daraldı, lüks yükseldi
        Pazar daraldı, lüks yükseldi
        Fon soruşturmasında 6 gözaltı kararı
        Fon soruşturmasında 6 gözaltı kararı
        Kenan için geliyorlar!
        Kenan için geliyorlar!
        Kozinoğlu'ndan alınan örnekler incelendi
        Kozinoğlu'ndan alınan örnekler incelendi
        "Şu sıralar biraz evsizim"
        "Şu sıralar biraz evsizim"
        Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
        Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
        Tanımadığı kadına sokakta tokat attı! "Yanlışlıkla kolum çarptı"
        Tanımadığı kadına sokakta tokat attı! "Yanlışlıkla kolum çarptı"
        Halı sahada çıkan kavga kanlı bitti
        Halı sahada çıkan kavga kanlı bitti
        ABD ara seçimlerinde kritik yarış
        ABD ara seçimlerinde kritik yarış
        "Rakip takım kazansın diye bahis oynayan yönetici var"
        "Rakip takım kazansın diye bahis oynayan yönetici var"
        Çalınan gümüşünü 45 bin TL'ye geri aldı! Hırsıza büyük tuzak
        Çalınan gümüşünü 45 bin TL'ye geri aldı! Hırsıza büyük tuzak
        Havalimanında ikinci buluşma
        Havalimanında ikinci buluşma
        "Çocuklar beni rahatsız etmeyin"
        "Çocuklar beni rahatsız etmeyin"
        Eşiyle ilgili olumsuz yorumlara yanıt verdi
        Eşiyle ilgili olumsuz yorumlara yanıt verdi