Tanımadığı kadına sokakta tokat attı! "Yanlışlıkla kolum çarptı"
Nevşehir'de, bir iş yerinin önünde bekleyen 46 yaşındaki S.E. isimli kadına yaklaşıp tokat atan hiç tanımadığı 38 yaşındaki Tolga Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Olayda yaralanan kadının sağlık raporunda işitme kaybı tespit edildi. O anlar kameraya yansırken saldırgan, kolunun yanlışlıkla çarptığını söyledi
Nevşehir'de olay, Kapucubaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yeri önünde bekleyen S.E. (46), arkasından yaya olarak gelen ve tanımadığı Tolga Ç. (38) tarafından sol kulağına gelecek şekilde yüzüne şiddetli tokat atıldığını iddia ederek şikâyetçi oldu.
6 SUÇ KAYDI OLAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
İHA'daki habere göre olayın ardından Tolga Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, 6 suç kaydı olan şüpheli Tolga Ç.’yi kısa sürede yakalayarak göz altına aldı.
KOLU YANLIŞLIKLA ÇARPMIŞ
Şüpheli, ifadesinde müştekiye isteyerek vurmadığını, kolunun yanlışlıkla S.E.’ye çarptığını söyledi.
KADINDA İŞİTME KAYBI OLDU
Kadının alınan sağlık raporunda işitme kaybı bulunduğu, hayati tehlikesinin olmadığı ve yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu belirtildi.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Tolga Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.