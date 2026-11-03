Yeni bir araştırma video oyunu oynayanların "daha zeki" olabileceğini ortaya koyuyor!

2026'da Acta Psychologica'da yayımlanan yeni bir sistematik derleme ve meta-analiz, bu soruya şimdiye kadarki araştırmaları bir araya getirerek yanıt arıyor. Shanghai Normal University'den Rumei Zhao ve çalışma arkadaşlarının hazırladığı araştırma, 2005 ile Ağustos 2025 arasında yayımlanan 133 çalışmayı ve toplam 14.245 katılımcıya ait verileri inceledi. Araştırmacılar 269 farklı etki büyüklüğünü bir araya getirerek video oyunu oynama ile bilişsel yetenek arasındaki ilişkiyi değerlendirdi.

Sonuç ilk bakışta oyuncuların hoşuna gidecek türden: Video oyunları ile bilişsel yetenek arasında istatistiksel olarak anlamlı, ancak küçük bir pozitif ilişki bulundu. Fakat araştırmanın asıl ilginç tarafı, bu etkinin "oyun oynayan herkes daha zeki olur" kadar basit olmaması.

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ZİHİN TEK BİR BECERİDEN İBARET DEĞİL

Araştırmacılar bilişsel yeteneği tek bir başlık altında değerlendirmek yerine beş farklı alana ayırdı: hafıza, mekansal yetenek, görsel dikkat, bilişsel kontrol ve zeka. İncelenen çalışmalar da üç farklı yöntemle ele alındı: oyun oynama ile bilişsel beceriler arasındaki korelasyonu inceleyen araştırmalar, oyuncularla oynamayanları karşılaştıran çalışmalar ve doğrudan video oyunu müdahalesinin uygulandığı kontrollü deneyler.

Bu ayrım önemli. Çünkü düzenli oyun oynayan insanların belirli bilişsel testlerde daha iyi performans göstermesi, bu farkın oyunlardan kaynaklandığını tek başına kanıtlamıyor. İnsanların oyun oynama alışkanlıkları ile bilişsel özellikleri arasında bir ilişki bulunabilir; ancak ilişkinin yönünü belirlemek için kontrollü deneylere bakmak gerekiyor.

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İşte araştırmanın en dikkat çekici sonucu da burada ortaya çıkıyor.

OYUN OYNAYANLAR BAZI TESTLERDE ÖNDE

Oyuncular ile daha az oyun oynayan ya da hiç oynamayan grupları karşılaştıran 94 çalışmada, özellikle görsel dikkat, bilişsel kontrol ve mekansal yetenek alanlarında pozitif sonuçlar görüldü.

Bu sonuçlar, deneyimli oyuncuların bazı bilişsel görevlerde daha başarılı olabildiğini gösteriyor. Ancak burada kritik bir ayrıntı var: Bu çalışmalar çoğunlukla gruplar arasındaki farkları ortaya koyuyor, neden-sonuç ilişkisini değil.

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Başka bir deyişle, "oyun oynayanlar bu testlerde daha başarılı" demek mümkün. "Oyun oynamak onları daha başarılı hale getirdi" demek ise aynı ölçüde güçlü bir sonuç değil.

ASIL TEST KONTROLLÜ DENEYLERDE

Araştırmacıların 22 kontrollü çalışmadan elde ettiği 76 etki büyüklüğünü bir araya getirdiği bölüm, video oyunlarının bilişsel performans üzerindeki etkisini değerlendirmek açısından daha doğrudan bir tablo sunuyor. Toplam 1.012 katılımcıyı kapsayan bu analizde video oyunu müdahalesi ile bilişsel yetenek arasında küçük ama istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir etki bulundu.

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Ancak beş bilişsel alanın tamamı aynı sonucu vermedi.

Özellikle "zeka" başlığı burada dikkat çekiyor. Araştırma, video oyunu oynamanın zeka üzerinde anlamlı bir artış sağladığını göstermiyor. Kontrollü deneylerde bu alan için hesaplanan etki negatif yöndeydi, ancak sonuç istatistiksel olarak anlamlı değildi. Dolayısıyla çalışmanın bulgularını "video oyunları IQ'yu yükseltiyor" şeklinde yorumlamak mümkün değil.

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HAFIZA NEDEN AYRILIYOR?

Araştırmacılar, kontrollü deneylerde yalnızca hafızada belirgin bir etki görülmesini video oyunlarının yapısıyla ilişkilendirilebilecek olası mekanizmalar üzerinden tartışıyor.

Video oyunları, oyuncuyu sürekli olarak bilgi almaya, çevresini takip etmeye, karar vermeye ve önceki deneyimlerinden yararlanmaya zorlayan etkileşimli ortamlar oluşturabiliyor. Araştırmacılar özellikle zenginleştirilmiş oyun ortamlarının ve ödül geri bildirimlerinin hafıza süreçleri üzerinde rol oynayabileceğini öne sürüyor. Ancak bunlar çalışmanın kesin olarak kanıtladığı mekanizmalar değil, bulguları açıklayabilecek olası süreçler olarak sunuluyor.

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PORTAL 2'DEN SUPER MARIO'YA UZANAN OYUNLAR

Araştırmanın ilginç ayrıntılarından biri, incelenen oyunların tek bir türle sınırlı olmaması. Çalışmalarda aksiyon, strateji, bulmaca, spor, simülasyon, gerçek zamanlı strateji ve hareket algılayıcı oyunlar gibi farklı kategoriler yer aldı.

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Örneğin önceki kontrollü çalışmalardan bazıları Portal 2, Tetris, Super Mario Bros., Mario Kart DS, Nintendo Wii Sports, StarCraft II ve The Sims 2 gibi oyunları kullandı. Bazı deneylerde katılımcılar yalnızca birkaç seans oyun oynarken, bazı müdahaleler haftalar ve toplam onlarca saat süren programlardan oluştu.

Bu çeşitlilik aynı zamanda araştırmanın neden tek bir "ideal oyun" sonucuna ulaşamadığını da açıklıyor. Araştırmacılar kontrollü deneylerde yaş, cinsiyet, sağlık durumu, kültürel bağlam, oyun türü ve müdahale süresi gibi faktörlerin sonuçları anlamlı biçimde değiştirdiğine dair kanıt bulmadı.

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"OYUN OYNA, ZEKAN GELİŞSİN" KADAR BASİT DEĞİL

Video oyunları ile bilişsel beceriler arasındaki araştırmaların geçmişi de oldukça çelişkili. Önceki bazı meta-analizler, özellikle aksiyon oyunları üzerine yapılan çalışmalar, oyuncuların çeşitli bilişsel testlerde daha başarılı olduğunu öne sürerken 2018 tarihli bazı meta-analizler çok küçük veya sıfıra yakın etkiler bildirmişti. Yeni araştırmanın yazarları, bu farklı sonuçların kullanılan yöntemlerden, dahil edilen oyun türlerinden ve katılımcı gruplarından kaynaklanabileceğini belirtiyor.

Buradaki en önemli ayrımlardan biri "yakın aktarım" ve "uzak aktarım" meselesi. Bir oyuncunun oyun içinde ya da oyuna benzeyen bir görevde gelişme göstermesi, aynı gelişmenin gerçek hayattaki tamamen farklı bir bilişsel göreve aktarılacağı anlamına gelmiyor. Araştırmacılar da video oyunlarının bilişsel faydalarının oyunun kendisine veya ona oldukça benzeyen görevlere özgü kalabileceğine dair eleştirilerin hala geçerli olduğunu belirtiyor.

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Üstelik araştırmanın kendisi de sonuçların yorumlanmasında temkinli olunması gerektiğini vurguluyor. İncelenen deneylerde oyun oynama süresi, seans sıklığı, toplam müdahale süresi ve takip dönemleri birbirinden oldukça farklıydı.

Bazı çalışmalar standart bilişsel testler yerine yeterince doğrulanmamış öz bildirim ölçümlerinden yararlanıyordu. Daha uzun süreli ve geniş örneklemli araştırmalara ihtiyaç olduğu da özellikle belirtiliyor.

EKRANIN KARŞISINDAKİ OYUNCUYA DAİR DAHA KARMAŞIK BİR HİKAYE

Bu çalışma video oyunlarını bir "beyin egzersizi" olarak ilan etmiyor. Söylediği daha ölçülü: Ticari video oyunları ile bilişsel yetenek arasında küçük pozitif ilişkiler bulunuyor ve kontrollü deneylerde bu etkinin en net görüldüğü alan hafıza.

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14.245 kişinin verisini bir araya getiren bu geniş analiz, oyunların yalnızca boş zaman aktivitesi olarak görülmesinin ötesinde araştırılabilecek bilişsel boyutları olduğunu gösteriyor. Ama aynı zamanda oyunun başında geçirilen her saatin daha yüksek zeka, daha iyi hafıza ya da gündelik hayatta daha güçlü zihinsel performans anlamına gelmediğini de hatırlatıyor.

Video oyunlarının zihne etkisi, tek bir "faydalı mı, zararlı mı?" sorusuna sığmayacak kadar karmaşık görünüyor. Bu araştırmanın ortaya koyduğu en net tablo ise şu: Oyunlarla bilişsel beceriler arasında küçük bir bağ var, fakat bu bağın ne kadarının gerçekten oyundan kaynaklandığını ve günlük hayata ne ölçüde taşındığını anlamak için hala daha uzun soluklu araştırmalara ihtiyaç duyuluyor.