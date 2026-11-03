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        Haberler Gündem 3. Sayfa Halı sahada cinayet... Futbol oynarken çıkan tartışmada göğsünden bıçaklanarak öldürüldü

        Halı sahada cinayet... Futbol oynarken çıkan tartışmada göğsünden bıçaklanarak öldürüldü

        Gaziantep'te halı sahada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine göğsünden bıçaklanan 19 yaşındaki Muhammed Hec Ali, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 10:09 Güncelleme:
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        Halı sahada çıkan kavga kanlı bitti

        Gaziantep'te top oynarken tartıştığı kişiler tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay anları çevredeki bir güvenlik kamerasına yansırken kaçan zanlıları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        İHA'da yer alan habere göre olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Muhammed Hec Ali (19) ile bir grup arasında halı sahada top oynarken bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında göğüs bölgesinden bıçaklanan Muhammed Hec Ali ağır yaralandı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Olay sonrası saldırganlar kaçarken ağır yaralı Muhammed, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hec Ali, hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

        Cenazenin, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanacak işlemlerin ardından defnedilmek üzere Suriye'ye gönderileceği öğrenildi.

        O ANLAR KAMERADA

        Öte yandan olay anları çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir grubun kavgası sırasında bıçaklanan Muhammed Hec Ali'nin yere düşme anları yer aldı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olay sonrası kaçan zanlıları yakalamak için geniş çaplı çalışma ve soruşturma başlatıldı.

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