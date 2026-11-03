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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tinder operasyonunda gözaltılar!

        Tinder operasyonunda gözaltılar!

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte soruşturma kapsamında; şüpheli şahısların 'Tinder' isimli sosyal medya platformu üzerinden arkadaşlık kurmak bahanesiyle tanıştıkları, sonrasında buluştukları kişilerin dalgınlıklarından faydalanarak telefon şifresini öğrenip telefonu çaldıkları ve banka hesaplarına girerek üçüncü şahısların hesaplarına para transferi sağlamak suretiyle haksız kazanç sağladıkları tespit edilmiştir. Bu kapsamda Ankara merkezli olmak üzere toplam 3 ilde eş zamanlı operasyonla, belirlenen adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş olup, haklarında gözaltı kararı verilen 1 örgüt yöneticisi ve 7 örgüt mensubu olduğu değerlendirilen şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır." denildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 09:39 Güncelleme:
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        Tinder operasyonunda gözaltılar!

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde; şüpheli şahısların 'Tinder' isimli sosyal medya platformu üzerinden arkadaşlık kurmak bahanesiyle tanıştıkları, sonrasında buluştukları kişilerin dalgınlıklarından faydalanarak telefon şifresini öğrenip telefonu çaldıkları ve banka hesaplarına girerek üçüncü şahısların hesaplarına para transferi sağlamak suretiyle haksız kazanç sağladıkları tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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        Açıklamada şunlar kaydedildi: "Dosya kapsamında örgüt faaliyetinde olan şahısların, 5 farklı ilde gerçekleştirdikleri eylemlerle çaldıkları telefon ve ele geçirdikleri hesaplar üzerinden transfer ettikleri paraları kendi kişisel hesaplarına çekerek paylaştıkları anlaşılmıştır.

        Bu kapsamda 03.11.2026 tarihinde Ankara merkezli olmak üzere toplam 3 ilde (Kastamonu, Şırnak) eş zamanlı operasyonla, belirlenen adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş olup, haklarında gözaltı kararı verilen 1 örgüt yöneticisi ve 7 örgüt mensubu olduğu değerlendirilen şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."

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