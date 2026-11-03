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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çalınan gümüşünü 45 bin TL'ye geri aldı! Hırsıza büyük tuzak

        Çalınan gümüşünü 45 bin TL'ye geri aldı! Hırsıza büyük tuzak

        Adana'da, 115 kilogram gümüşü arkadaşı Mehmet Ali L. tarafından çalınan iş yeri sahibi İshak Ş., çalınan ürünlerin 550 gramını, 45 bin TL ödeyip kendisi satın alarak ikinci şüphelinin de yakalanmasını sağladı. Şüpheli Lütfi B., tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 08:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çalınan gümüşünü 45 bin TL'ye geri aldı! Hırsıza büyük tuzak

        Adana'da olay, geçtiğimiz 13 Eylül'de merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde meydana geldi.

        ARKADAŞININ İŞ YERİNİ SOYDU

        Gümüş alım satımı ve tasarımı yapan Mehmet Ali L. (53), ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflas edince daha önce birlikte ticaret yaptığı İshak Ş.'nin (56) iş yerini gözüne kestirdi.

        115 KİLO GÜMÜŞÜ ALIP KAÇTI

        İHA'daki habere göre önceden keşif yapan şüpheli, olay günü iş hanında saklanarak binanın boşalmasını bekledi.

        Yanında getirdiği oksijen tüpüyle iş yerinin kapısını kesen şüpheli, yaklaşık 7 saat 20 dakika içeride kalarak 115 kilogram gümüş ve değerli tespihleri çalıp kaçtı.

        980 KAMERA İNCELENİP ŞÜPHELİ BULUNDU

        Sabah iş yerine gelen İshak Ş.'nin ihbarı üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 980 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin kaçış güzergahını 10 kilometre boyunca takip ederek Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde izine ulaştı.

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        55 KİLO GÜMÜŞ BULUNDU ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Motosikletindeki sprey boya kalıntılarından şüpheliyi tespit eden polis, düzenlediği operasyonla Mehmet Ali L.'yi yakaladı. Evinde yapılan aramalarda hırsızlıkta kullanılan valizler bulunurken, ele geçirilen 55 kilogram gümüş sahibine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen Mehmet Ali L. tutuklandı.

        550 GRAM GÜMÜŞ SATILMAK İSTENDİ

        Polisin soruşturmayı sürdürdüğü sırada olayla ilgili ikinci bir gelişme yaşandı. Lütfi B.'nin, 26 Eylül'de Çakmak Caddesi'ndeki bir kuyumcuya 550 gram gümüş satmak için gittiği öğrenildi. Kuyumcu, gümüş satmak isteyen müşteriyi arayarak İshak Ş.'ye haber verdi.

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        KENDİ MALINI 45 BİN TL'YE ALDI

        Dükkana gelen İshak Ş., ürünleri incelediğinde kendisinden çalınan gümüşler olduğunu fark etti. Dikkat çekmemek için hırsızlık olayından bahsetmeyen İshak Ş., kendi ürünlerini 45 bin lira ödeyerek satın aldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        "HIRSIZLIKTAN HABERİM YOKTU"

        İshak Ş.'nin durumu polise bildirmesi üzerine kimliği belirlenen Lütfi B. gözaltına alındı. Emniyette ifade veren şüphelinin, "Boş arsada içki içtiğim sırada yanıma tanımadığım iki kişi gelip, ellerinde kelepir gümüş olduğunu söyleyerek satmak istedi. Ben de cebimdeki 30 bin lirayı verip satın aldım. Hırsızlıktan haberim yoktu" dediği öne sürüldü.

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        ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Lütfi B. de çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Polis ekiplerinin çalınan diğer gümüşleri bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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