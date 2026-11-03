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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Mumya ceset'te ayrıntılar kan dondurdu

        'Mumya ceset'te ayrıntılar kan dondurdu

        Mersin'de, 2007 yılında bir evin avlusunda üzeri betonla kapatılmış buzdolabında cansız bedeni bulunan ve kamuoyunda 'Mumya ceset' olarak bilinen 49 yaşındaki Bahaddin Sefer cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı. Şüphelilerin ifadelerine göre Sefer'in birlikte alkol aldığı 3 arkadaşı tarafından 'namus meselesi' nedeniyle başına demir çubukla vurulup boğazının kesilerek öldürüldüğü, dondurucuya sığmayan cesedinin ise parçalanarak yerleştirildiği öne sürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 08:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Mumya ceset'te ayrıntılar kan dondurdu

        Mersin'de, 1 Ağustos 2007’de Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi 4537 Sokak’ta bulunan evde oturan kiracı, bahçede farelerin hareketliliğini fark edip, beton zemini kırmaya başlayınca etrafı saran kötü kokudan şüphelenip durumu polise bildirdi.

        BUZDOLABINDAN 'MUMYA CESET' ÇIKTI

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine adrese sevk edilen ekiplerin beton zemini tamamen kırmasının ardından gömülü halde bulunan buzdolabının içerisinden mumyalaşmış halde bir erkek cesedi çıktı.

        MAKTULÜN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

        Otopsi incelemesinde, kafatasında kırık bulunan ve kesici alet yaralanmasına bağlı büyük damar kesilmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen cesedin Bahaddin Sefer’e (49) ait olduğu buzdolabının üzerinin sulu çimentoyla kapatılması nedeniyle mumya görünümü aldığı tespit edildi.

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        FAİLİ MEÇHUL DOSYA TEKRAR AÇILDI

        Kamuoyunda 'Mumya ceset’ olarak bilinen cinayet, uzun yıllar faili meçhul olarak kaldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik başlattığı çalışmaların ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı yeniden açtı.

        6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Mersin Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 'Tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme' suçu kapsamında teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Çalışmaların ardından 30 Ekim sabahı Mersin merkezli olmak üzere Batman, İzmir, Aydın, Yozgat ve Sivas'ta 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda sıvacı Hikmet Ş., Hadi Y., Ahmet İ., Bektaş Ş., Özlem Ş. ve Ayşe E. gözaltına alındı.

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        BİRLİKTE ALKOL ALDILAR

        Gözaltına alınan şüphelilerin savcılık ifadelerinde, cinayet gecesine ilişkin ayrıntılar yer aldı. Şüpheli Ahmet İ.'nin, arkadaşı sıvacı Hikmet Ş.'nin kendisine anlattıklarına dayandırdığı ifadesine göre, Bahaddin Sefer ile Hikmet Ş., Süleyman K. ve Hadi Y., olay gecesi saat 23.00 sıralarında, Sefer’in Barış Mahallesi’ndeki evinde birlikte alkol aldı.

        DEMİR ÇUBUKLA VURUP BOĞAZINI KESTİLER

        İddiaya göre, alkol masasında oturdukları sırada Süleyman K., Sefer’in arkasından yaklaşarak başına demir çubukla vurdu. Yere düşen Sefer’in üzerine Süleyman K. ve Hadi Y. çullandı. Bu sırada sıvacı Hikmet Ş. elindeki bıçakla Sefer’in boğazını kesti.

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        DONDURUCUYA SIĞDIRMA VAHŞETİ

        Sefer’in hayatını kaybettiğinden emin olan şüpheliler, cesedi kilime sardı. Evdeki buzdolabının kapağını sökerek dondurucuyu yan yatıran şüpheliler, cesedi içine yerleştirmek istedi. Ancak Sefer’in iri yapılı olması nedeniyle ceset dondurucuya sığmadı. Bunun üzerine şüphelilerin, Sefer’in bacaklarını keserek cesedi dondurucuya yerleştirdiği öne sürüldü.

        ÜZERİNE BETON DÖKTÜLER

        İddiaya göre, cesedi dondurucuya yerleştiren Hikmet Ş. ve Süleyman K., Alsancak Mahallesi’ndeki açık bir depodan inşaat malzemeleri taşıdı. Dondurucu evin avlusuna götürüldü, içerisine beton döküldü ve çevresi tuğlalarla örüldü.

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        NAMUS MESELESİ İDDİASI

        Sıvacı Hikmet Ş. tarafından üzeri sıvanan yapıya, oturulacak sedir görünümü verildiği öne sürüldü. Buzdolabının sökülen kapağın ise aynı gece Süleyman K. tarafından taksiyle Yumuktepe Deresi’ne atıldığı iddia edildi.

        Soruşturma kapsamında, şüphelilerin cinayetin ardından Bahaddin Sefer’e ait altınları, paraları ve ruhsatsız silahı aralarında paylaştıkları ileri sürüldü. Bazı şüpheliler ise cinayetin gerekçesi olarak Bahaddin Sefer'in yıllar öncesinde adının karıştığı taciz olaylarından kaynaklı 'namus meselesi' iddialarını öne sürdü.

        19 yıllık faili meçhul cinayetin yeniden açılan soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

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