İspanya'dan acı haber: Kaleciyle çarpışan futbolcu Jesus De Miguel hayatını kaybetti!

İspanya La Liga 2'nin 12. haftasında Tenerife ile FC Andorra arasında oynanan karşılaşmada korkunç bir an yaşandı. Müsabakanın duraklama dakikalarında Tenerife'nin golcüsü Jesus De Miguel ile Andorra'nın kalecisi Jesus Owono çarpıştı.

Şiddetli çarpışmanın ardından Jesus De Miguel, bilincini kaybetti ve saha içerisinde kalp krizi geçirdi.

Saha içerisinde yapılan müdahale sonrasında Miguel'in kalbi yeniden çalıştırılsa da oyuncunun hayati tehlikesi sürdüğü belirtilmişti.

İspanyol ekibi Tenerife'den bu sabah yapılan açıklamada 30 yaşındaki futbolcunun, nörolojik olarak durumunun daha da kötüleştiği bildirildi.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀



🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto



🏟️ Tenerife - Andorra pic.twitter.com/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

REKLAM

HAYATINI KAYBETTİ

CD Tenerife, futbolcusu Jesús de Miguel Alameda'nın hayatını kaybettiğini açıkladı.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "Teselli edecek söz yok; bu keder dolu hissi hafifletecek mutlak bir şey yok. Onun yıkılmış ailesinin yanında, sevdiklerinin yanında, bugün bu acımasız son için yas tutan tüm Tenerife halkının yanındayız. Jesús de Miguel’in ailesi, aldıkları tüm destek gösterileri için teşekkür ediyor ve aynı şekilde, içtenlikle, bu korkunç anlarda mahremiyetlerine maksimum saygı gösterilmesini rica ediyor." ifadelerini kullandı.