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        Haberler Spor Futbol İspanya İspanya'dan acı haber: Kaleciyle çarpışan futbolcu Jesus De Miguel hayatını kaybetti!

        İspanya'dan acı haber: Kaleciyle çarpışan futbolcu Jesus De Miguel hayatını kaybetti!

        İspanya La Liga 2'de Tenerife ile Andorra arasında oynanan karşılaşmanın duraklama dakikalarında Tenerife'nin golcüsü Jesus De Miguel ile Andorra'nın kalecisi Jesus Owono çarpıştı. Jesus De Miguel çarpışmanın etkisiyle kalp krizi geçiriken bu sabah yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 11:54 Güncelleme:
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        Kaleciyle çarpışan futbolcu hayatını kaybetti!

        İspanya La Liga 2'nin 12. haftasında Tenerife ile FC Andorra arasında oynanan karşılaşmada korkunç bir an yaşandı. Müsabakanın duraklama dakikalarında Tenerife'nin golcüsü Jesus De Miguel ile Andorra'nın kalecisi Jesus Owono çarpıştı.

        Şiddetli çarpışmanın ardından Jesus De Miguel, bilincini kaybetti ve saha içerisinde kalp krizi geçirdi.

        Saha içerisinde yapılan müdahale sonrasında Miguel'in kalbi yeniden çalıştırılsa da oyuncunun hayati tehlikesi sürdüğü belirtilmişti.

        İspanyol ekibi Tenerife'den bu sabah yapılan açıklamada 30 yaşındaki futbolcunun, nörolojik olarak durumunun daha da kötüleştiği bildirildi.

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        HAYATINI KAYBETTİ

        CD Tenerife, futbolcusu Jesús de Miguel Alameda'nın hayatını kaybettiğini açıkladı.

        İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "Teselli edecek söz yok; bu keder dolu hissi hafifletecek mutlak bir şey yok. Onun yıkılmış ailesinin yanında, sevdiklerinin yanında, bugün bu acımasız son için yas tutan tüm Tenerife halkının yanındayız. Jesús de Miguel’in ailesi, aldıkları tüm destek gösterileri için teşekkür ediyor ve aynı şekilde, içtenlikle, bu korkunç anlarda mahremiyetlerine maksimum saygı gösterilmesini rica ediyor." ifadelerini kullandı.

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        #İspanya
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        #futbol
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