İstanbul'da akşam saatlerinde şiddetlenen sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu

İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, sağanağın etkisiyle durakların altına sığındı.

Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için yanlarındaki şemsiyelerini açtı.

Sağanağa hazırlıksız yakalananlar ise iş yerlerinin tentelerinin altında ve bina girişlerinde bir süre bekledi.

Kent genelindeki bazı caddeler ve sokaklarda sağanağın ardından su birikintileri oluştu.

Üsküdar, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Beykoz, Küçükçekmece, Maltepe, Sultangazi, Fatih, Bahçelievler, Beylikdüzü, Bağcılar ve Eyüpsultan'da caddelerin suyla dolması nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Bu sırada yoldan geçen motosikletliler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yağışa aldırış etmeyen turistler yürümeye devam etti.

Bazı turistler, sağanağın altında fotoğraf çektirdi.

Yağışın etkisiyle bazı caddelerde hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent geneli ile Anadolu ve Avrupa yakalarında trafik yoğunluğu yüzde 89 olarak ölçüldü.

AVRUPA YAKASI

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda, Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Bahçelievler, Merter, Cevizlibağ, Mecidiyeköy ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda, Firuzköy, Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Büyükdere Caddesi'nin Zincirlikuyu ile Levent arasındaki bölümünde, Kennedy Caddesi'nin Avrasya Tüneli istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Almanya'nın Stuttgart takımıyla karşılaşacağı RAMS Park ve çevresinde de araçlar güçlükle seyrediyor.

REKLAM

ANADOLU YAKASI

Anadolu Yakası'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde trafik yoğunluğu gözleniyor. Kuzey Çevre Otoyolu'nda ise Çekmeköy'de başlayan araç yoğunluğu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ediyor. D-100 kara yolunda Kadıköy ile Ataşehir, TEM Otoyolu'nda Ataşehir ile Sultanbeyli arasında da araçlar güçlükle ilerliyor. Otoyolun Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu Ataşehir'den başlıyor. İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent geneli ile Anadolu ve Avrupa yakalarında trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü.

DHA

PENDİK VE TUZLA'DA ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Pendik ve Tuzla'da yollarda suların taştığı ve araçların adeta suya gömüldüğü kameraya yansıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından akşam saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan kuvvetli yağış nedeniyle pek çok ilçede kısa sürede yollar sular altında kaldı. Pendik Aydos, Çamçeşme, Yenişehir ve Tuzla Aydınlı mahallelerinde kaydedilen görüntülerde sürücülerin şiddetli yağmurdan dolayı göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çektiği; bazı caddelerde ise araçların suya gömülerek adeta sürüklendiği anlar yer aldı.

FOTO: AA

KÜÇÜKÇEKMECE'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Yenibosna ve Küçükçekmece’de yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte zorluk çekti.İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bahçelievler’de yollar göle dönerken, araçlar ilememekte zorluk çekti. Rögarların taştığı yollarda su kaldırımlara kadar çıktı. Küçükçekmece’de de yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Sağanak nedeniyle pazarcı esnafın çadırları su altında kaldı.

Ayrıntılar gelecek...