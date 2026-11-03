Ağacı ateşe verip kahkahalarla poz verdiler! 2 öğrenci gözaltına alındı
İzmir'in Konak ilçesindeki bir lisede bir grup öğrencinin okul bahçesindeki palmiye ağacını kasten ateşe verip yanan alevlerin önünde gülerek video çekmesi sosyal medyada tepki uyandırdı. 2 öğrenci gözaltına alındı
Giriş: 03 Kasım 2026 - 19:00 Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde bir lisenin bahçesindeki palmiye ağacının yakılmasına ilişkin 2 öğrenci gözaltına alındı.
İlçedeki bir lisenin bahçesindeki palmiye ağacının ateşe verilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine, polis ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, eylemi gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 öğrenciyi gözaltına aldı.
Öte yandan ağacı ateşe verdikleri tespit edilen 2 öğrenci hakkında okul idaresi disiplin soruşturması başlattı.
Soruşturma kapsamında öğrencilerin ailelerinin de okula çağrıldığı belirtildi.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.
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