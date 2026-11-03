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        Ağacı ateşe verip kahkahalarla poz verdiler! 2 öğrenci gözaltına alındı

        İzmir'in Konak ilçesindeki bir lisede bir grup öğrencinin okul bahçesindeki palmiye ağacını kasten ateşe verip yanan alevlerin önünde gülerek video çekmesi sosyal medyada tepki uyandırdı. 2 öğrenci gözaltına alındı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 19:00 Güncelleme:
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        Ağacı ateşe verip kahkahalarla poz verdiler!

        İzmir'in Konak ilçesinde bir lisenin bahçesindeki palmiye ağacının yakılmasına ilişkin 2 öğrenci gözaltına alındı.

        İlçedeki bir lisenin bahçesindeki palmiye ağacının ateşe verilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine, polis ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler, eylemi gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 öğrenciyi gözaltına aldı.

        Öte yandan ağacı ateşe verdikleri tespit edilen 2 öğrenci hakkında okul idaresi disiplin soruşturması başlattı.

        Soruşturma kapsamında öğrencilerin ailelerinin de okula çağrıldığı belirtildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #İzmir
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        #ağaç
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