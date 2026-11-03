Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı ve izleyici karşısına çıktığı ‘Organize İşler: Karun Hazinesi’ndeki bazı sahneler, sosyal medyada tartışma yarattı. Dizide kam davulunun yasaklı madde ticareti yapan gruplarla ilişkilendirilmesi, kültürel değerlerin temsil ediliş biçimine yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi.

Türk ile Orta Asya geleneklerinde önemli bir yeri bulunan kam davulu, şaman kültüründe kullanılan ve manevi anlam taşıyan sembollerden biri olarak biliniyor. Dizide bu nesnenin yasaklı madde ticaretiyle bağlantılı bir bağlamda gösterilmesi, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

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Yaşananların ardından Yılmaz Erdoğan, GÖK-DER yöneticileri ile buluştu. Erdoğan, yaptığı görüşme sonrasında bir açıklama yayımlayıp özür diledi.

Yılmaz Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: Öncelikle çağrımıza karşılık verip, misafirimiz olan GÖK-DER yöneticilerine teşekkür ediyorum. Görüşmede kendilerine, kam davulu ile ilgili hassasiyetin, bir çalgı aleti olarak kullanılmasının kutsiyeti zedelediğini bilmediğimizi ve dolayısıyla kullanırken hiçbir art düşünce taşımadığımızı belirttim. Türk milletinin kadim kültürüne, tarihine, inancına, milli ve manevi değerlerine hiçbir istisna kabul etmeden tamamına her zaman saygı duyduğumu, bu yaklaşımımı yıllardır eserlerimde dile getirdiğimi, bizim açımızdan bunun aksinin düşünülemeyeceğini söyledim. Ancak sonuçta söz konusu durumun, bilgi eksikliğine dayalı bir özensizlik olduğunu kabul ederek, kendilerine üzüntümü, ekibim adına ve kendilerinin şahsında, istemeden de olsa duygularını incittiğimiz seyircilerimizden özür dileğimizi ilettim. Karşılıklı anlayışa dayalı görüşmeden dolayı çok memnunum. Kamuoyuna sevgiyle duyurulur.