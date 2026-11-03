Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yılmaz Erdoğan özür diledi

        Yılmaz Erdoğan özür diledi

        'Organize İşler: Karun Hazinesi'ndeki kam davulu sahnesiyle eleştirilen Yılmaz Erdoğan, sessizliğini bozdu. Ünlü isim, GÖK-DER yöneticileriyle yaptığı görüşmenin ardından bir açıklama yayımlayıp özür diledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 17:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yılmaz Erdoğan özür diledi

        Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı ve izleyici karşısına çıktığı ‘Organize İşler: Karun Hazinesi’ndeki bazı sahneler, sosyal medyada tartışma yarattı. Dizide kam davulunun yasaklı madde ticareti yapan gruplarla ilişkilendirilmesi, kültürel değerlerin temsil ediliş biçimine yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi.

        Türk ile Orta Asya geleneklerinde önemli bir yeri bulunan kam davulu, şaman kültüründe kullanılan ve manevi anlam taşıyan sembollerden biri olarak biliniyor. Dizide bu nesnenin yasaklı madde ticaretiyle bağlantılı bir bağlamda gösterilmesi, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

        REKLAM

        Yaşananların ardından Yılmaz Erdoğan, GÖK-DER yöneticileri ile buluştu. Erdoğan, yaptığı görüşme sonrasında bir açıklama yayımlayıp özür diledi.

        Yılmaz Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: Öncelikle çağrımıza karşılık verip, misafirimiz olan GÖK-DER yöneticilerine teşekkür ediyorum. Görüşmede kendilerine, kam davulu ile ilgili hassasiyetin, bir çalgı aleti olarak kullanılmasının kutsiyeti zedelediğini bilmediğimizi ve dolayısıyla kullanırken hiçbir art düşünce taşımadığımızı belirttim. Türk milletinin kadim kültürüne, tarihine, inancına, milli ve manevi değerlerine hiçbir istisna kabul etmeden tamamına her zaman saygı duyduğumu, bu yaklaşımımı yıllardır eserlerimde dile getirdiğimi, bizim açımızdan bunun aksinin düşünülemeyeceğini söyledim. Ancak sonuçta söz konusu durumun, bilgi eksikliğine dayalı bir özensizlik olduğunu kabul ederek, kendilerine üzüntümü, ekibim adına ve kendilerinin şahsında, istemeden de olsa duygularını incittiğimiz seyircilerimizden özür dileğimizi ilettim. Karşılıklı anlayışa dayalı görüşmeden dolayı çok memnunum. Kamuoyuna sevgiyle duyurulur.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yılmaz erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karaal’ın kaçırılmasında soruşturma tamamlandı
        Karaal’ın kaçırılmasında soruşturma tamamlandı
        Nurmuhammed'in başından vurulmasında haraç çetesi detayı!
        Nurmuhammed'in başından vurulmasında haraç çetesi detayı!
        ABD'de ara seçim heyecanı
        ABD'de ara seçim heyecanı
        Bugün Ne Oldu? 3 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 3 Kasım 2026 haberleri
        ABD’de Ara Seçim günü: Mavi Dalga Kongre’yi süpürür mü?
        ABD’de Ara Seçim günü: Mavi Dalga Kongre’yi süpürür mü?
        ABD ara seçimlerinde sonuçlar ne zaman belli olacak?
        ABD ara seçimlerinde sonuçlar ne zaman belli olacak?
        "Çok iyi bir planımız var"
        "Çok iyi bir planımız var"
        Baba oğul yakılmıştı! Vahşeti 'sessiz şahit' anlattı
        Baba oğul yakılmıştı! Vahşeti 'sessiz şahit' anlattı
        Emre Belözoğlu adım adım Fenerbahçe'ye!
        Emre Belözoğlu adım adım Fenerbahçe'ye!
        Yılmaz Erdoğan özür diledi
        Yılmaz Erdoğan özür diledi
        İsrail'de muhalefetten: 'Eisenkot' kararı
        İsrail'de muhalefetten: 'Eisenkot' kararı
        Saksılara toprak koyacaktı, Roma dönemine ulaştı!
        Saksılara toprak koyacaktı, Roma dönemine ulaştı!
        AKOM'dan İstanbul’a sağanak uyarısı
        AKOM'dan İstanbul’a sağanak uyarısı
        İlaç raporu olanlar reçeteye ihtiyaç duymayacak
        İlaç raporu olanlar reçeteye ihtiyaç duymayacak
        'Cevher'in okuma provası gerçekleşti
        'Cevher'in okuma provası gerçekleşti
        14 yaşındaki arkadaşını öldürmüştü! Yapay zeka ayrıntısı!
        14 yaşındaki arkadaşını öldürmüştü! Yapay zeka ayrıntısı!
        Kaleciyle çarpışan futbolcu hayatını kaybetti!
        Kaleciyle çarpışan futbolcu hayatını kaybetti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de: İşbirliğimiz güçlenecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de: İşbirliğimiz güçlenecek
        Şampiyonlar Ligi'nde sahne Aslan'ın!
        Şampiyonlar Ligi'nde sahne Aslan'ın!
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu