Bugün Ne Oldu? 3 Kasım 2026 haberleri: Ekim enflasyonu açıklandı, Harç ve cezalar 2027'de ne olacak? Kirada tavan zam oranı belli oldu, 76 milyar liralık fon ödemesi yapıldı, ABD'de ara seçim başladı

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

EKİM ENFLASYONU AÇIKLANDI: EN YÜKSEK KATKI GIDADAN

TÜİK, birçok kaleme etki eden Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 arttı. Enflasyona en yüksek katkı ise gıda ve alkolsüz içecekler grubundan geldi. Bu grupta fiyatlar aylık yüzde 3,50 artarken genel enflasyona katkısı 0,84 puan oldu.

HARÇ VE CEZALAR 2027’DE NE OLACAK?

Bu enflasyon verilerine göre yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, indirme yetkisini kullanmazsa 2027 yılında maktu harç ve cezalar yeniden değerleme oranında artacak. Hatırlayacaksınız geçen yıl yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olmasına karşın Cumhurbaşkanı bu oranı yüzde 18,95 olarak belirlemişti.

KİRADA TAVAN ZAM ORANI BELLİ OLDU

Ve enflasyon ile kiralarda uygulanacak tavan zam oranı da şekillendi. 12 aylık enflasyon ortalamasının baz alındığı tavan zam oranı yüzde 31,23 oldu.

EMEKLİNİN 4 AYLIK ENFLASYON FARKI %8,29

Öte yandan SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin dört aylık dönemdeki enflasyon farkı yüzde 8,29 oldu. Memur ve emekli memurlar için bu rakam yüzde 1,21 olarak gerçekleşirken, ocak ayındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammıyla birlikte maaş zam oranı şimdilik yüzde 6,26 oldu. Aralık ayındaki enflasyon farkına göre asıl rakamlar netleşecek.

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise "Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2027 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara ilave, iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz" dedi.

"ÜST DÜZEY FİNANS BÜROKRASİSİNİ KAPSAYAN BİR SUÇ YAPILANMASI"

Bu arada fon soruşturması da devam ediyor... Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma için "Karşımızdaki yapı basit bir borsa vurgunu değil. Üst düzey finans bürokrasisini de kapsayan bir suç yapılanmasına şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı.

76 MİLYAR LİRALIK FON ÖDEMESİ YAPILDI

Öte yandan Fon Koordinasyon Kurulu 9. kez toplandı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu hafta içerisinde, ara ödemelere devam edilecektir" denilirken, bugüne kadar 178 bin 537 tekil yatırımcıya nakdi ve ayni olarak yaklaşık 76 milyar lira ödeme yapıldığı belirtildi.

ABD'DE ARA SEÇİM BAŞLADI

Ve tüm dünyanın beklediği, ABD'de Kongre'deki dengeleri ve Trump'ın siyasi geleceğini yakından ilgilendiren kritik ara seçim günü geldi. Milyonlarca seçmen, Temsilciler Meclisi ve Senato'daki temsilin belirleneceği seçimlerde oy kullanmaya başladı. Sonuçları anbe an Habertürk'ten takip edebilirsiniz.

İSRAİL'DE MUHALEFETİN 'KOALİSYON' TOPLANTISINDAN 'EISENKOT' ÇIKTI

Öte yandan İsrail'de, sandıktan koalisyon belirsizliğinin çıktığı 27 Ekim seçimlerinin ardından, muhalefet bloku liderleri "acil hükümet kurma" gündemiyle bir araya geldi. Partiler, Eisenkot'un liderliğinde hükümet kurma konusunda anlaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÜNEY KORE'DE: İŞBİRLİĞİMİZ GÜÇLENECEK

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomatik ziyaret kapsamında gittiği Seul'de Güney Kore lideri ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. İki ülkenin de küresel barışa bağlı olduğunu belirten Erdoğan, Güney Kore ve Türkiye arasında enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini güçlendireceklerini duyurdu. Güney Kore lideri Lee de Türkiye ile nükleer santral finansmanında işbirliği mutabakat zaptını imzaladıklarını açıkladı.

AKOM VE VALİLİK SAAT VERDİ: İSTANBULLULAR DİKKAT

İstanbullular için önemli bir yağış uyarısı var. AKOM ve valilik, İstanbul'da bugün akşam saatlerinde sağanağın etkisini artırarak yer yer kuvvetli gök gürültülü yağış şeklinde görüleceğini duyurdu. Çarşamba günü de etkili olması beklenen yağışlarla birlikte kentte sıcaklıkların 12-14 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.