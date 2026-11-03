Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki iki ayrı silahlı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, liderliğini Mehmet Raşit A.'nın yaptığı Kurşunlar suç örgütü ile Abdurrahman A.'nın liderliğini yaptığı 'Aylar' suç örgütü takibe alındı.

KURŞUNLAR SUÇ ÖRGÜTÜ İŞ İNSANLARINI HARACA BAĞLAMAYA ÇALIŞMIŞ

İHA'nın haberine göre Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu ve Gülbahçesi mahallelerinde kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, iş yeri ve ikamet kurşunlama, silahla tehdit, mala zarar verme ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet gibi çok sayıda suça karıştığı belirlenen Kurşunlar suç örgütünün, sıkı bir hiyerarşik yapılanma içerisinde hareket ettiği tespit edildi. Örgüt üyelerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaparak yeni üyeler kazanmaya çalıştığı, yurt dışı numaralarından iş adamlarını arayarak ölümle tehdit ettikleri ve haraç adı altında para talep ettikleri belirlendi.

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Örgütün, 19 Ekim 2026 tarihinde de haraç istediği Ercüment Musaoğlu'nun oğlu Nurmuhammed Musaoğlu'nu öldürme kastıyla silahla başından vurdurduğu tespit edildi.

"AYLAR' SUÇ ÖRGÜTÜ DE İŞ İNSANLARINI TEHDİT ETMİŞ

Öte yandan, liderliğini Abdurrahman A.'nın yaptığı 'Aylar' suç örgütünün ise Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki Yamaçlı, Orhangazi ve Özgür mahallelerinde nitelikli yağma, iş yeri kurşunlama ve tehdit gibi suçlara karıştığı belirlendi. Aynı şekilde sıkı bir hiyerarşik yapılanma içerisinde hareket eden örgüt üyelerinin, sosyal medya üzerinden propaganda yaparak kendilerine üye toplamaya çalıştıkları, yurt dışı numaraları üzerinden iş adamlarını arayıp ölümle tehdit ederek haraç istedikleri tespit edildi.

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Nurmuhammed Musaoğlu

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri, Kurşunlar suç örgütüne yönelik 3 ilde 35 şüpheliye, Aylar suç örgütüne yönelik ise yine 3 ilde 26 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. İki ayrı suç örgütüne yönelik toplam 65 şüphelinin hedef alındığı operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.