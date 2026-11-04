Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya NASA astronotları uzayda oy kullandı

        NASA astronotları uzayda oy kullandı

        Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli NASA'ya bağlı 3 astronot, ABD'de devam eden ara seçimlerde elektronik oy pusulası ile oylarını uzayda kullandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 00:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        NASA astronotları uzayda oy kullandı

        ABD’de Başkan Donald Trump'ın görev süresinin ikinci yarısında Temsilciler Meclisi ve Senato'dan oluşan Kongre'nin kontrolünü belirlemek üzere düzenlenen ara seçimler için oy verme işlemi devam ederken, NASA astronotları oylarını uzayda kullandı.

        Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli NASA’ya bağlı Anil Menon, Jessica Watkins ve Luke Delaney elektronik oy pusulası ile oylarını bağlı bulundukları seçim bölgesine gönderdiler.

        Menon, paylaştığı videoda, istasyondaki uyku bölmesinin aynı zamanda oy kullanma kabini olarak da işlev gördüğünü belirterek, bilgisayar üzerinden kullandıkları oyların Texas eyaletindeki Harris ilçesine gönderildiğini ifade etti.

        REKLAM

        Harris İlçesi, NASA’nın Johnson Uzay Merkezi ve Görev Kontrol Merkezi’ne ev sahipliği yapıyor. Öte yandan ABD’li astronotlar 1997 yılından bu yana uzayda oy kullanıyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #nasa
        #ABD seçim
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aslan Batrakov ile Devler Ligi'nde kükredi
        Aslan Batrakov ile Devler Ligi'nde kükredi
        Şimşek ekonomide yeni hedefleri açıkladı
        Şimşek ekonomide yeni hedefleri açıkladı
        Okan Buruk'tan zemin tepkisi!
        Okan Buruk'tan zemin tepkisi!
        Galatasaray'dan müthiş performans!
        Galatasaray'dan müthiş performans!
        NASA astronotları uzayda oy kullandı
        NASA astronotları uzayda oy kullandı
        Trump, İsrail'e dev yardımı durdurdu
        Trump, İsrail'e dev yardımı durdurdu
        Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi!
        Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi!
        İstanbul'da etkili sağanak
        İstanbul'da etkili sağanak
        İran: ABD'nin yanıtı ikna edici olmadı
        İran: ABD'nin yanıtı ikna edici olmadı
        Karaal’ın kaçırılmasında soruşturma tamamlandı
        Karaal’ın kaçırılmasında soruşturma tamamlandı
        Ağacı ateşe verip kahkahalarla poz verdiler!
        Ağacı ateşe verip kahkahalarla poz verdiler!
        Nurmuhammed'in başından vurulmasında haraç çetesi detayı!
        Nurmuhammed'in başından vurulmasında haraç çetesi detayı!
        ABD'de ara seçim heyecanı
        ABD'de ara seçim heyecanı
        "Çok iyi bir planımız var"
        "Çok iyi bir planımız var"
        Baba oğul yakılmıştı! Vahşeti 'sessiz şahit' anlattı
        Baba oğul yakılmıştı! Vahşeti 'sessiz şahit' anlattı
        Yılmaz Erdoğan özür diledi
        Yılmaz Erdoğan özür diledi
        İsrail'de muhalefetten: 'Eisenkot' kararı
        İsrail'de muhalefetten: 'Eisenkot' kararı
        Saksılara toprak koyacaktı, Roma dönemine ulaştı!
        Saksılara toprak koyacaktı, Roma dönemine ulaştı!
        İlaç raporu olanlar reçeteye ihtiyaç duymayacak
        İlaç raporu olanlar reçeteye ihtiyaç duymayacak
        Kaleciyle çarpışan futbolcu hayatını kaybetti!
        Kaleciyle çarpışan futbolcu hayatını kaybetti!