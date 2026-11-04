Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Otomobil
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.023,55 %0,56
        DOLAR 50,0225 %0,08
        EURO 56,2006 %0,43
        GRAM ALTIN 6.350,51 %0,74
        BITCOIN 77.292,00 %-0,66
        FAİZ 39,69 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 80,07 %0,26
        GBP/TRY 67,3258 %0,32
        EUR/USD 1,1228 %0,31
        BRENT PETROL 103,17 %-0,38
        ÇEYREK ALTIN 10.382,95 %0,74
        Haberler Ekonomi Otomobil Ferrari’nin ilk elektrikli modeli 'Luce' gelecek yılın üretimini şimdiden tüketti

        Ferrari’nin ilk elektrikli modeli 'Luce' gelecek yılın üretimini şimdiden tüketti

        Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, markanın ilk tam elektrikli modeli Luce'ye gösterilen ilgiden son derece memnun olduklarını belirterek, gelecek yıl için planlanan tüm araçların şimdiden tahsis edildiğini açıkladı. İlk teslimatların bu yıl sonunda yapılması hedeflenirken, şirket 2030'a kadar ürün gamının yüzde 20'sini elektrikli yapmayı amaçlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 07:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Luce' kapış kapış satılıyor

        Ferrari'nin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladığı toplantıda konuşan Ferrari Üst Yöneticisi (CEO) Benedetto Vigna, şirketin ilk tam elektrikli modeli Luce'nin gördüğü ilgiden “çok memnun” olduklarını belirtti.

        Modelin ilk teslimatlarının bu yılın sonunda yapılması planlanıyor.

        Vigna, basına yaptığı açıklamada, "Gelecek yıl satmayı planladığımız her şey şimdiden tamamen tahsis edildi" dedi.

        BloombergHT'nin aktardığına göre, gelecek yıl düzenlenecek müşteri test sürüşlerine olan talebin daha da artacağını beklediklerini ifade eden Vigna, Luce'nin 2027 yılına ilişkin satış hedefleri konusunda ise herhangi bir rakam paylaşmadı.

        REKLAM

        Ferrari'nin ilk elektrikli modeli Luce, Mayıs ayında gerçekleştirilen tanıtımında alışılmışın dışındaki tasarımı nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

        FERRARİ'NİN ELEKTRİKLİ ARAÇ HEDEFİ YÜZDE 20

        Vigna, elektrikli modelin üretim ve talep süreçlerine ilişkin değerlendirmesinde, "Ne üretim ne de talep tarafında kritik bir sorunumuz var" diyerek şöyle devam etti: "Elbette araç biraz karmaşık, çünkü pek çok yeni parça ve yeni teknoloji içeriyor."

        Yeni elektrikli modeller üzerinde çalışıp çalışmadıklarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Vigna, şirketin bu alandaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

        REKLAM

        Ferrari, 2030 yılına kadar ürün gamının yüzde 20'sini tamamen elektrikli modellerden oluşturmayı hedefliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ferrari
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        ABD'de kritik ara seçim!
        ABD'de kritik ara seçim!
        ABD ara seçimlerinde sandıktan hangi mesajlar çıktı?
        ABD ara seçimlerinde sandıktan hangi mesajlar çıktı?
        ABD tarihinde bir ilk
        ABD tarihinde bir ilk
        Bir aile yok oldu! Baba kızın ölümünden trajedi çıktı
        Bir aile yok oldu! Baba kızın ölümünden trajedi çıktı
        New York'ta 30 yıl sonra kızamıktan ilk ölüm!
        New York'ta 30 yıl sonra kızamıktan ilk ölüm!
        "Evin anahtarı bende" Tasarlanmış cinayet!
        "Evin anahtarı bende" Tasarlanmış cinayet!
        İhanet ve tehdit iddialarına sessiz gülüş
        İhanet ve tehdit iddialarına sessiz gülüş
        2 turuncu, 21 sarı uyarı! Kuvvetli sağanak bekleniyor
        2 turuncu, 21 sarı uyarı! Kuvvetli sağanak bekleniyor
        "Mutlaka evlenmek gerek diye bir kural yok"
        "Mutlaka evlenmek gerek diye bir kural yok"
        'Luce' kapış kapış satılıyor
        'Luce' kapış kapış satılıyor
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Okan Buruk'tan zemin tepkisi!
        Okan Buruk'tan zemin tepkisi!
        Galatasaray'dan müthiş performans!
        Galatasaray'dan müthiş performans!
        Aslan Batrakov ile Devler Ligi'nde kükredi
        Aslan Batrakov ile Devler Ligi'nde kükredi
        Yılmaz Erdoğan özür diledi
        Yılmaz Erdoğan özür diledi
        Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi!
        Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi!
        İsrail'de muhalefetten: 'Eisenkot' kararı
        İsrail'de muhalefetten: 'Eisenkot' kararı
        Ağacı ateşe verip kahkahalarla poz verdiler!
        Ağacı ateşe verip kahkahalarla poz verdiler!
        Bilal El Khannouss'tan HT Spor'a özel transfer yanıtı!
        Bilal El Khannouss'tan HT Spor'a özel transfer yanıtı!