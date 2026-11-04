Ferrari’nin ilk elektrikli modeli 'Luce' gelecek yılın üretimini şimdiden tüketti

Ferrari'nin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladığı toplantıda konuşan Ferrari Üst Yöneticisi (CEO) Benedetto Vigna, şirketin ilk tam elektrikli modeli Luce'nin gördüğü ilgiden “çok memnun” olduklarını belirtti.

Modelin ilk teslimatlarının bu yılın sonunda yapılması planlanıyor.

Vigna, basına yaptığı açıklamada, "Gelecek yıl satmayı planladığımız her şey şimdiden tamamen tahsis edildi" dedi.

BloombergHT'nin aktardığına göre, gelecek yıl düzenlenecek müşteri test sürüşlerine olan talebin daha da artacağını beklediklerini ifade eden Vigna, Luce'nin 2027 yılına ilişkin satış hedefleri konusunda ise herhangi bir rakam paylaşmadı.

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Ferrari'nin ilk elektrikli modeli Luce, Mayıs ayında gerçekleştirilen tanıtımında alışılmışın dışındaki tasarımı nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

FERRARİ'NİN ELEKTRİKLİ ARAÇ HEDEFİ YÜZDE 20

Vigna, elektrikli modelin üretim ve talep süreçlerine ilişkin değerlendirmesinde, "Ne üretim ne de talep tarafında kritik bir sorunumuz var" diyerek şöyle devam etti: "Elbette araç biraz karmaşık, çünkü pek çok yeni parça ve yeni teknoloji içeriyor."

Yeni elektrikli modeller üzerinde çalışıp çalışmadıklarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Vigna, şirketin bu alandaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

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Ferrari, 2030 yılına kadar ürün gamının yüzde 20'sini tamamen elektrikli modellerden oluşturmayı hedefliyor.