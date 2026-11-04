Aksaray’da, Şefika Yeşildağ’ın (33) öldürülmesine ilişkin soruşturmada kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı.

"EVİNE GİDİP ONU ÖLDÜRECEĞİM"

İddiaya göre, 2021 yılında boşandığı eski eşiyle yeniden bir araya gelmek isteyen Osman Oruç (33), cinayetten bir gün önce annesiyle tartıştığı sırada, “Evin anahtarı bende. Şefika’nın evine gideceğim, onu öldüreceğim” dedi.

ŞEFİKA EVE GİRİNCE BIÇAKLA SALDIRDI

ANKA'daki habere göre Oruç’un, hastanedeki gece mesaisinden dönen eski eşini beklediği ve kapıyı açtığı sırada bıçakla genç kadına saldırdığı belirtildi.

"ARTIK RAHAT RAHAT YAŞAYABİLİRSİN"

Cinayetin ardından Yeşildağ’a ait otobüs kartını alarak toplu taşımayla annesinin evine gittiği belirlenen Oruç’un, burada annesine, “O iş tamam, artık rahat rahat yaşayabilirsin” dediği, ardından da polise kendisini ihbar ettiği öne sürüldü.

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"PİŞMAN DEĞİLİM" İDDİASI

Çiftin boşanmalarına rağmen zaman zaman görüştükleri ve Oruç’un yeniden bir araya gelmek istediği öne sürüldü. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, eski eşinin telefonunda gördüğü bazı mesajlar nedeniyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

BOŞANDIĞI EŞİNİ "İHANET" İLE SUÇLADI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oruç’un, “Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm” dediği iddia edildi. Katil zanlısı Oruç, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.