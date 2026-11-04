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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bir aile yok oldu! Baba kızın ölümünden trajedi çıktı

        Bir aile yok oldu! Baba kızın ölümünden trajedi çıktı

        Hatay'da, evde 18 yaşındaki kızı Büşra Kural ile birlikte cansız bedeni bulunan 54 yaşındaki Mustafa Kural'ın ölümlerinde zehirlenme ihtimali değerlendirilirken; 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş depreminde Kural'ın, eşi ve kızını kaybettiği ortaya çıktı. Baba ve kızın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 07:16 Güncelleme:
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        Bir aile yok oldu! Baba kızın ölümünden trajedi çıktı

        Hatay'da yürek yakan olay, geçtiğimiz gün Antakya ilçesi Sofular Mahallesi'nde yaşandı.

        BABA VE KIZI CANSIZ BULUNDU

        5 gündür kendilerinden haber alınamaması üzerine itfaiye ekiplerinin kilitli kapıyı açmasıyla girilen evde Mustafa Kural (54) ile kızı Havva Büşra Kural'ın (18) cansız bedenine ulaşılmıştı.

        ZEHİRLENME İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

        İHA'daki habere göre zehirlenme ihtimaline karşı evden numuneler alınırken, baba ve kızının kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi.

        ANNE İLE KIZI DEPREMDE CAN VERDİ

        Ailenin daha önce de 6 Şubat depreminde büyük bir acı yaşadığı ortaya çıktı.

        Kahramanmaraş depremlerinde, anne Bedriye Kural ile kızları Tuğba Kural'ın enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

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        KAYIP ÜZERİNE KAYIP YAŞANDI

        Depremin ardından baba Mustafa Kural ve çocuklarıyla yaşamını sürdüren aile, yaşanan son olayla bir kez daha büyük kayıp yaşadı.

        GERİDE BİR ÇOCUK KALDI

        Mustafa Kural ve kızı Havva Büşra Kural'ın da hayatını kaybetmesiyle aileden geriye yalnızca bir kız çocuğu kaldı.

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