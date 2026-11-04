"ÇOCUKLAR İÇİN BEBE SAHNE AÇACAĞIM"



Baba Sahne’nin 10'uncu yılına hazırlandıklarını ve tiyatronun gelecek kuşaklara kalmasını istediğini belirten Çoruh, "Ben bizden sonraki kuşaklara bu tiyatronun kalmasını istiyorum. Burada abileriniz tiyatro yaptı, siz de yapın. Sanat yapın" dedi.

Çocuk oyunlarında yetiştiğini ve bu alanı çok sevdiğini anlatan oyuncu, yeni projesini de açıkladı: Baba Sahne’nin yanında bir Bebe Sahne açacağım. Yalnızca çocuklar için olacak. Koltuğundan tuvaletine, tutacağı yerden konuşacağı yere kadar her şeyi çocuklar için tasarlanacak.