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        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 yaşındaki çocuğunun yanında öldürüldü! Cani eski eş için karar

        3 yaşındaki çocuğunun yanında öldürüldü! Cani eski eş için karar

        Bursa'da, eski eşi tarafından 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen 27 yaşındaki Sevgi Yandık'ın cinayetine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Doğan Ş., hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmederken, sanık lehine herhangi bir indirim uygulamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 09:45 Güncelleme:
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        3 yaşındaki çocuğunun yanında öldürüldü! Cani eski eş için karar

        Bursa'da, kamuoyunda büyük yankı uyandıran Sevgi Yandık (27) cinayetine ilişkin yargılama süreci kararla sonuçlandı.

        KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

        Genç kadının öldürülmesine ilişkin davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti hükmünü açıkladı.

        İNDİRİMSİZ AĞIR MÜEBBET HAPİS ALDI

        İHA'daki habere göre sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, herhangi bir takdiri indirim uygulamadı. Böylece Sevgi Yandık cinayetinde ailenin ve davayı takip eden kadın hakları savunucularının beklediği karar açıklandı.

        Davayı, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına Avukat Nazlı Ceren Şendoğan takip etti. Duruşmalarda Yandık ailesinin adalet arayışına hukuki destek veren Şendoğan, dava sürecinde ailenin avukatlığını üstlendi.

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        ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE KATLEDİLMİŞTİ

        Olay, 27 Ağustos 2025 tarihinde Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, annesiyle birlikte yaşayan Sevgi Yandık, eski eşi Doğan Ş. tarafından konuşma bahanesiyle dışarı çağrıldı. Yanına 3 yaşındaki çocuğunu da alan genç kadın, eski eşiyle parkta buluştu.

        Burada ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyürken, Doğan Ş. yanında getirdiği bıçakla eski eşine saldırdı. Çocuğunun gözleri önünde defalarca bıçaklanan Sevgi Yandık ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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        ESKİ KOCA TUTUKLANMIŞTI

        Olayın ardından bölgeden ayrılan şüpheli Doğan Ş., bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Cinayetin ardından başlatılan adli süreçte, olayın yaşandığı sırada küçük çocuğun annesinin yanında bulunması da davanın en dikkat çeken yönlerinden biri oldu. Genç kadının yakınları, yargılama boyunca adaletin yerini bulmasını istedi.

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