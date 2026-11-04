Hollywood’dan Yeşilçam’a, bildiğimiz isimlerin arkasında saklanan gerçek adlar!

ABD'nin oyuncu sendikası SAG-AFTRA da İngiltere'deki Equity de iki üyenin aynı çalışma adını taşımasına izin vermiyor; adı daha önce alınmış bir oyuncunun yeni bir isim seçmesi gerekiyor.

Kural bugün eskisi kadar katı değil: SAG-AFTRA, yeni üyenin aynı adı taşıyan biri olsa bile bir feragat belgesi imzalayarak yasal adını sahne adı olarak kullanmasına izin veriyor. Ama on yıllardır pek çok oyuncu, kariyerine başkasının elinden çıkmış ya da aceleyle bulunmuş bir isimle başladı.