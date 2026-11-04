Emekli maaşı düzenlemesi nasıl olacak?

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, emekli maaşı düzenlemesinin bütçe görüşmeleri bitince gündeme geleceği belirtildi.

IŞIKHAN: MEVCUT YASAL ARTIŞLARA İLAVE İYİLEŞTİRMELERİ DE İÇEREN BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının görüşmelerine dün başlanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2027 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara ilave, iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz" demişti.