Galatasaray'ın galibiyeti Almanya'da gündem oldu! "İstanbul, Stuttgart'ı yuttu!"
Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart karşısında elde ettiği 2-0'lık zafer, Almanya basınında da geniş yer buldu. Stadyumdaki müthiş atmosfere dikkat çeken Alman gazeteleri ve internet siteleri, sarı-kırmızılı taraftarların Galatasaray'ın galibiyetinde büyük pay sahibi olduğunu yazdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 4. hafta maçında RAMS Park'ta ağırladığı Stuttgart'ı Batrakov'un golleriyle 2-0 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı.
Almanya basını, sarı-kırmızılıların Stuttgart karşısında elde ettiği galibiyete geniş yer ayırdı. Gazeteler ve internet siteleri, özellikle Galatasaraylı taraftarların tribünde yarattığı atmosfere dikkat çekti.
İşte Alman basınında Galatasaray-Stuttgart maçının yankıları:
TRANSFERMARKT (.DE): Batrakov, Stuttgart'ın fişini erken çekti. Galatasaray'ın son derece ateşli stadyumunda Stuttgart, bu Şampiyonlar Ligi sezonundaki ilk mağlubiyetini yaşadı.
BILD: İstanbul'un cadı kazanı Stuttgart'ı yuttu. Stuttgart, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının dördüncü maçında eski Bayern Münih yıldızı Leroy Sane'nin kulübü Galatasaray'a mağlup oldu. Stuttgartlılar, bu maçta Türk taraftarların tüm gücünü derinden hissettiler. İstanbul'da agresif bir geceydi.
SPORT1: Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir gürültü ortamında Stuttgart talihsiz bir yenilgi yaşadı. Maç, başlama düdüğünden itibaren yüksek bir yoğunlukla geçti ve beklendiği gibi Galatasaray taraftarlarının çıkardığı sağır edici gürültü sürekli olarak karşılaşmaya eşlik etti.
SUEDDEUTSCHE ZEITUNG: Duygusal açıdan son derece yüklü Galatasaray'ın İstanbul'daki stadyumunda, VfB Stuttgart bu Şampiyonlar Ligi sezonundaki ilk mağlubiyetini yaşadı. Aslanlar'ın taraftarları 15 dakikada iki golle iki kez kükredi. Stadyumdaki seyirciler şarkılar söyledi; hatta basın tribünündeki bazı muhabirler bile kutlama amacıyla kollarını havaya kaldırdı.
STERN: Galatasaray, coşkulu atmosferde Stuttgart'ın hatasını cezalandırdı. Stuttgart, İstanbul'daki gergin atmosfere kendi hatalarıyla da katkıda bulundu. Birçok fırsatı değerlendiremedikten sonra, Şampiyonlar Ligi sezonundaki ilk yenilgisini aldı.
SPORTSCHAU: Beklenildiği gibi gergin geçen maçta, ev sahibi taraftarların meşhur coşkusu da etkili oldu ve Stuttgart açısından hayal kırıklığı yaratan bir sonuç ortaya çıktı. VfB Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini dördüncü haftada Galatasaray'a yenilerek yaşadı.
DIE WELT: Stuttgart, İstanbul'da maçın başında yediği iki golle mağlup oldu. Türk şampiyonunun her iki golünü de Aleksey Batrakov kaydetti. Stuttgart, iyi bir performans sergilese de, sonuç alamadı.
SKY SPORT: Stuttgart güçlü bir başlangıç yaptı, bolca fırsat yakaladı, ama puansız ayrıldı. İstanbul'un gürültülü atmosferinde, erken gelen iki golün ardından net fırsatlar yakalamalarına rağmen geri dönüş yapamadılar. Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini yaşadı.