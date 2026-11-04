SPORT1: Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir gürültü ortamında Stuttgart talihsiz bir yenilgi yaşadı. Maç, başlama düdüğünden itibaren yüksek bir yoğunlukla geçti ve beklendiği gibi Galatasaray taraftarlarının çıkardığı sağır edici gürültü sürekli olarak karşılaşmaya eşlik etti.