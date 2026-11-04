Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 20 yıl cinayeti sakladılar! Cesedi 40 kilometre taşıdılar

        20 yıl cinayeti sakladılar! Cesedi 40 kilometre taşıdılar

        Hatay'da polis ekipleri, 2006 yılında 17 yaşındaki İbrahim Akgöl'ün öldürülmesi olayıyla ilgili inceleme başlatarak olayın faalini 20 yıl sonra yakaladı. Cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı. Akgöl'ün, bıçaklanarak öldürüldükten sonra halıya sarılı halde 40 kilometre taşındığı öğrenilirken, fail S.S.'ye yardım eden 2 kişinin ölüm korkusuyla olayı 20 yıl boyunca sır gibi sakladığı ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 10:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        20 yıl cinayeti sakladılar! Cesedi 40 kilometre taşıdılar

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, deniz kıyısında 22 Haziran 2006 tarihinde 17 yaşındaki İbrahim Akgöl isimli kişinin halıya sarılı halde cesedi bulundu.

        20 YILLIK CİNAYET MERCEK ALTINA ALINDI

        İHA'daki habere göre aradan geçen 20 yılın ardından Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılığı ve Hatay Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde konuyla ilgili çalışma başlatıldı.

        12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar ile kapsamlı araştırmalar neticesinde; 9'u Hatay, 2'si İzmir ve 1'i Mersin ilinde olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalandı.

        REKLAM

        3 KİŞİ TUTUKLANDI

        Şüphelilerden 3'ü Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakılırken, 2 Ekim tarihinde adli makamlara mevcutlu olarak sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklandı.

        CESEDİ 40 KİLOMETRE TAŞIDILAR

        Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında; Akgöl'ün,. S.S. isimli kişi tarafından Antakya ilçesinde bıçaklanarak öldürüldükten sonra halıya sarılarak Samandağ ilçesine kadar 40 kilometre taşındığı ortaya çıktı.

        20 YIL CİNAYETİ SAKLADILAR

        Öte yandan, S.S.'ye Akgöl'ün taşınmasında yardım eden 2 kişinin, kendilerinin de öldürülmesinden korkarak cinayeti 20 yıl boyunca sakladıkları öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hatay
        #hatay haberleri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        ABD'de kritik ara seçim!
        ABD'de kritik ara seçim!
        ABD ara seçimlerinde sandıktan hangi mesajlar çıktı?
        ABD ara seçimlerinde sandıktan hangi mesajlar çıktı?
        Batrakov'a büyük övgü!
        Batrakov'a büyük övgü!
        Deprem konutlarında peşin ödemeye yüzde 74 indirim
        Deprem konutlarında peşin ödemeye yüzde 74 indirim
        "İstanbul Stuttgart'ı yuttu!"
        "İstanbul Stuttgart'ı yuttu!"
        Şirketlerin fonlarda 116 milyar lirası var
        Şirketlerin fonlarda 116 milyar lirası var
        İstanbul'un sanatsal maketini çizdi
        İstanbul'un sanatsal maketini çizdi
        Leyla, Mirza'ya gerçekleri anlatıyor!
        Leyla, Mirza'ya gerçekleri anlatıyor!
        20 yıl cinayeti sakladılar! Cesedi 40 kilometre taşıdılar
        20 yıl cinayeti sakladılar! Cesedi 40 kilometre taşıdılar
        Emekli maaşı düzenlemesi nasıl olacak?
        Emekli maaşı düzenlemesi nasıl olacak?
        Yangın çıkan otomobilde iş insanının cansız bedeni bulundu!
        Yangın çıkan otomobilde iş insanının cansız bedeni bulundu!
        Bir aile yok oldu! Baba kızın ölümünden trajedi çıktı
        Bir aile yok oldu! Baba kızın ölümünden trajedi çıktı
        33 bin hasta organ bekliyor! Bağışa en büyük engel: Ya hastam uyanırsa...
        33 bin hasta organ bekliyor! Bağışa en büyük engel: Ya hastam uyanırsa...
        3 yaşındaki çocuğunun yanında öldürüldü! Cani eski eş için karar
        3 yaşındaki çocuğunun yanında öldürüldü! Cani eski eş için karar
        "Distopik bir şeyin içindeydik"
        "Distopik bir şeyin içindeydik"
        Gerçek adları bambaşka!
        Gerçek adları bambaşka!
        İhanet ve tehdit iddialarına sessiz gülüş
        İhanet ve tehdit iddialarına sessiz gülüş