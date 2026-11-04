Hatay'ın Samandağ ilçesinde, deniz kıyısında 22 Haziran 2006 tarihinde 17 yaşındaki İbrahim Akgöl isimli kişinin halıya sarılı halde cesedi bulundu.

20 YILLIK CİNAYET MERCEK ALTINA ALINDI

İHA'daki habere göre aradan geçen 20 yılın ardından Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılığı ve Hatay Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde konuyla ilgili çalışma başlatıldı.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar ile kapsamlı araştırmalar neticesinde; 9'u Hatay, 2'si İzmir ve 1'i Mersin ilinde olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalandı.

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3 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 3'ü Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakılırken, 2 Ekim tarihinde adli makamlara mevcutlu olarak sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklandı.

CESEDİ 40 KİLOMETRE TAŞIDILAR

Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında; Akgöl'ün,. S.S. isimli kişi tarafından Antakya ilçesinde bıçaklanarak öldürüldükten sonra halıya sarılarak Samandağ ilçesine kadar 40 kilometre taşındığı ortaya çıktı.

20 YIL CİNAYETİ SAKLADILAR

Öte yandan, S.S.'ye Akgöl'ün taşınmasında yardım eden 2 kişinin, kendilerinin de öldürülmesinden korkarak cinayeti 20 yıl boyunca sakladıkları öğrenildi.