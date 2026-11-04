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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aracı kaza bildirimi gönderdi! Yangın çıkan otomobilde iş insanının cansız bedeni bulundu!

        Aracı kaza bildirimi gönderdi! Yangın çıkan otomobilde iş insanının cansız bedeni bulundu!

        Kocaeli'de feci bir olay yaşandı. Kentin Derince ilçesinde bir otomobilde yangın çıktı. Lüks aracın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim göndermesiyle olay yerine giden ekipler, yanan otomobilin içerisinde iş insanı Zeynel A.'nın cansız bedeniyle karşılaştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 10:04 Güncelleme:
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        Yangın çıkan otomobilde iş insanının cansız bedeni bulundu!

        Kocaeli'de lüks aracın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim göndermesiyle olay yerine giden ekipler, yanan otomobilin içerisinde iş insanının cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

        İHA'nın haberine göre olay, Derince Taşköprü yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre saat 17.00 sıralarında bir otomobilin kaza bildiriminde bulunması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobile hemen müdahale etti. Aracın yoldan çıkarak ormanlık alana daldığı, ardından yanmaya başladığı öğrenildi. Yanan araçta yapılan incelemede iş adamı Zeynel A.'nın cansız bedeniyle karşılaşıldı.

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        Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ormanlık alanda araştırma yaptı. Yaklaşık 5 saat süren incelemenin ardından kullanılmaz hale gelen otomobil çekici vasıtasıyla olay yerinden çekildi.

        Zeynel A.'nın cenazesi detaylı inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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