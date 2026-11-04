Rusya basını ve UEFA'dan Aleksey Batrakov'a büyük övgü!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği maça 2 golle damgasını vuran Aleksey Batrakov, ülkesi Rusya'da manşetleri süsledi. Devler Ligi'nde 4 maçta 4 gole ulaşan 21 yaşındaki genç futbolcunun performansı, UEFA tarafından da büyük övgü aldı.
Galatasaray'ın sezon başında Lokomotiv Moskova'dan transfer ettiği Aleksey Batrakov, performansıyla her geçen gün devleşiyor, taraflı-tarafsız herkesi kendisine hayran bırakıyor...
21 yaşındaki 10 numara, asistlerinin yanı sıra golleriyle de Galatasaray'ı sırtlıyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettiren genç Rus, Stuttgart maçının da kahramanı oldu.
Alman ekibi karşısında kaydettiği 2 golle Galatasaray'ın 2-0'lık galibiyetinde başrol oynayan Batrakov, ülkesinde gündem oldu.
Batrakov, Rusya basınında manşetleri süslerken, UEFA teknik dözlem grubu da 21 yaşındaki futbolcunun performansını övdü.
İşte Rusya basını ve UEFA'da Batrakov yorumları:
SPORT BOX: Batrakov'un attığı iki gol, Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi maçında Stuttgart karşısında galibiyet getirdi. Rus orta saha oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'ndeki dört maçta dört gole ulaştı.
SPORT EXPRESS: Alexey Batrakov Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esiyor. Şampiyonlar Ligi'nde yine gol attı. Hem de üst üste üçüncü maçında! Golün ardından stadyumda coşkuyla Kalinka çaldı. Lokomotiv altyapısından yetişen oyuncu duygusal anlar yaşadı.
CHAMPIONAT: Batrakov'un attığı iki gol, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçında Stuttgart'ı yenmesine yardımcı oldu. Her iki golden sonra da Kalinka çaldı, stadyum Rus şarkısıyla kutlama yaptı. Batrakov, attığı ikinci golü Mbappe tarzında kutladı.
SPORT: Batrakov, Şampiyonlar Ligi'ndeki üst üste üçüncü maçında da gol attı. Stuttgart'a karşı üç dakika içinde iki gol atan Rus futbolcu, Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini getirdi.
SPORT24: Alexey Batrakov birkaç ay içinde Galatasaray'da lider oyuncu haline geldi. Türk taraftarlar Batrakov'dan çok memnun ve dünyanın en iyi kulüpleri onu yakından takip ediyor. Ancak Türk taraftarlar, yakında üst düzey bir kulübe satılabileceğinden endişe ediyor.
SOVSPORT (SOVETSKY SPORT): Türkler, sözleşmedeki serbest kalma bedelinin 'sadece' 55 milyon Euro olmasının sıkıntısını/kaygısını yaşıyor. Batrakov, 21 yaş 147 günlükken bir Şampiyonlar Ligi maçında iki gol atan en genç Galatasaraylı oyuncu olarak tarihe geçti. Üstelik İstanbul kulübünün tarihinde, Avrupa'nın bu en prestijli turnuvasında bir maçın ilk 15 dakikasında iki gol kaydetmeyi başaran başka bir futbolcu yok.
UEFA TEKNİK GÖZLEM GRUBU (UEFA.com): Batrakov'un ilk goldeki vuruşu ve top kontrolü mükemmeldi ve ikinci goldeki hareketleri; topu almak için gelmesi, bir savunmacıyı peşinden sürüklemesi, arkada boşluk yaratması ve sakin bir şekilde bitirmesi öne çıktı. Gollerinin yanı sıra, Victor Osimhen'in arkasındaki rolü Galatasaray'ın hücum oyununda çok önemliydi.
SOCCER.RU: Oyuncunun menajeri Vadim Shpinev: 'Bütün Rusya Alexey adına gururlu/mutlu, Avrupa'nın dev kulüpleri ise onu ellerinden kaçırdıklarına pişman. Batrakov, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 4 golüne Messi ve Ronaldo'dan daha hızlı ulaştı.
RIA (RIA NOVOSTI): Batrakov Avrupa'yı sallıyor, dev kulüpleri büyülüyor. 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde 55 milyon avroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Muhteşem bir form yakalayan genç orta saha oyuncusunun attığı goller, İstanbul'da bizim sevgili 'Kalinka'mız eşliğinde kutlanıyor.