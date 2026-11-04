SOVSPORT (SOVETSKY SPORT): Türkler, sözleşmedeki serbest kalma bedelinin 'sadece' 55 milyon Euro olmasının sıkıntısını/kaygısını yaşıyor. Batrakov, 21 yaş 147 günlükken bir Şampiyonlar Ligi maçında iki gol atan en genç Galatasaraylı oyuncu olarak tarihe geçti. Üstelik İstanbul kulübünün tarihinde, Avrupa'nın bu en prestijli turnuvasında bir maçın ilk 15 dakikasında iki gol kaydetmeyi başaran başka bir futbolcu yok.