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        Haberler Ekonomi Emlak Deprem konutlarında peşin ödemeye yüzde 74 indirim

        Deprem konutlarında peşin ödemeye yüzde 74 indirim

        6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde hak sahibi vatandaşların afet konutları ve iş yerlerine ilişkin borçlandırma süreci başladı. Borcunu 31 Aralık 2026'ya kadar peşin ödeyenlere konutlarda yüzde 74, iş yerlerinde yüzde 48 indirim uygulanacak. Taksitli ödemelerde ise konut tesliminden itibaren 2 yıl ödemesiz, 18 yıl vadeli ödeme imkânı sunulacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 10:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Deprem konutlarında peşin ödemeye yüzde 74 indirim

        6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde inşa edilen afet konutları ve iş yerleri için hak sahibi vatandaşların borçlandırma süreci başladı. İçişleri Bakanı'nın açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla borcunu peşin ödemek isteyen hak sahiplerine önemli indirimler sağlanacak.

        Bu kapsamda, 31 Aralık 2026 tarihine kadar yapılacak peşin ödemelerde konutlar için yüzde 74, iş yerleri için yüzde 48 indirim uygulanacak. Taksitli ödeme yöntemini tercih eden vatandaşlar ise konutların teslim tarihinden itibaren 2 yıl ödemesiz dönem ve 18 yıl vade imkanından yararlanabilecek.

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        İçişleri Bakanı, konuya ilişkin açıklamasında, "Bir ailenin yuvasında huzurla yaşaması, bir esnafımızın alın teriyle kazancını sürdürmesi, geleceğe güvenle bakabilmesi bizim için her şeyden kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

        Bakan, sağlanan kolaylıkların vatandaşların yükünü hafifletmeyi amaçladığını belirterek, "Bizim devlet anlayışımızda vatandaşımızın derdiyle dertlenmek, yükünü hafifletmek ve ihtiyaç duyduğu her an yanında olmak esastır. İçişleri Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığımız olarak milletimizin huzuru, güvenliği ve refahı için çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

        BORÇLANDIRMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

        AFAD tarafından yayımlanan bilgilendirmeye göre, hak sahipleri borçlandırma işlemlerini e-Devlet üzerinden başlatabilecek. Bunun için öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapılması, arama alanına "Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" yazılması ve açılan ekranda olay seçiminin "Kahramanmaraş Pazarcık" olarak belirlenmesi gerekiyor.

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        Ardından borçlandırma yapılacak taşınmaza ilişkin il ve ilçe seçimi gerçekleştirilecek. Aydınlatma metninin onaylanması ve kura bilgilerinin kontrol edilmesinin ardından banka yönlendirmesi onaylanacak.

        Bu aşamada Ziraat Bankası üzerinden vadesiz afet konutu hesabı açılması ve ödeme yönteminin belirlenmesi gerekiyor.

        PEŞİN ÖDEMEDE SON TARİH 31 ARALIK 2026

        Borcunun tamamını peşin ödemek isteyen hak sahipleri, bulundukları ildeki herhangi bir Ziraat Bankası şubesine başvurarak güncel borç tutarı üzerinden ödeme yapabilecek. Peşin ödeme tercihinde konutlar için yüzde 74, iş yerleri için yüzde 48 indirim uygulanacak.

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        Taksitli ödeme seçeneğinde ise ödemeler, ilk taksit tarihinden itibaren 18 yıl vadeyle, ekranda belirtilen güncel tutar üzerinden mobil bankacılık veya internet bankacılığı aracılığıyla yapılabilecek.

        Peşin ödeme indiriminden yararlanmak isteyen vatandaşların işlemlerini 31 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. AFAD, borçlandırma sürecine ilişkin açıklamalı video ve diğer bilgilendirmeler için AFAD Başkanlığı, AFAD il müdürlükleri ve valiliklerin internet siteleri ile sosyal medya hesaplarının takip edilmesini öneriyor.

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        #AFAD
        #KAHRAMANMARAŞ
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